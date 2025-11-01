MAR DEL PLATA: Se cruzó al ex suegro en la calle, lo apuñaló dos veces y se dio a la fuga

Un hombre de 50 que fue apuñalado por la ex pareja de una de sus hijas permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) desde que fue atacado el viernes a la noche mientras caminaba por el barrio Jorge Newbery.
El hecho quedó al descubierto cuando el sujeto ingresó a la
guardia del hospital con una herida de arma blanca en el tórax y en la parte
interna del muslo. Junto a él ingreso un sujeto de 25 años que lo acompañaba y
que también fue herido en su mano izquierda.
De acuerdo a los primeros datos que recopiló personal
policial, todo ocurrió en calle Brasil entre Brown y Falucho cuando el agresor
armado con dos cuchillas se cruzó con el ex suegro, lo atacó y luego se dio a
la fuga.
“El agresor está identificado y ya poseía denuncias previas
realizadas en la Comisaría de la Mujer y la familia”, señalaron las fuentes
consultadas.
La fiscal Florencia Salas dispuso la realización de
actuaciones que están a cargo de personal de la comisaría duodécima mientras
avanza la causa por homicidio en grado de tentativa y lesiones.
