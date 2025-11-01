El Servicio Meteorológico anticipó cómo serán las lluvias y las temperaturas en enero en la Costa Atlántica

ZONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este viernes su nuevo informe climático trimestral, que abarca los meses de noviembre, diciembre y enero. El documento ofrece una proyección inicial sobre cómo podría comportarse el tiempo durante el mes más fuerte de la temporada de verano.





Según las estimaciones, enero presentará dos tendencias principales en gran parte de la Costa Atlántica: menos lluvias de lo habitual y temperaturas más altas que el promedio.





Menos lluvias que lo normal





El SMN prevé hasta un 45% de probabilidad de que las precipitaciones sean inferiores al promedio para esta época del año. Esta situación, además de favorecer las actividades turísticas, podría contribuir a una menor proliferación de mosquitos en zonas urbanas y costeras, reduciendo eventuales escenarios de transmisión de dengue.





Las excepciones se ubican en el noreste argentino, donde se espera que las lluvias superen los valores tradicionales del trimestre.

Temperaturas más elevadas





En cuanto al calor, la proyección indica hasta un 50% de probabilidades de que las temperaturas se mantengan por encima de lo habitual en casi toda la provincia de Buenos Aires. Este escenario también alcanzaría a la región central del país, Mesopotamia y el noreste argentino.





Los únicos sectores donde los valores térmicos se mantendrían dentro de los parámetros normales serían el noroeste y el sur de la Patagonia, según el informe.





Panorama nacional

Por encima de lo normal : centro y noreste del país

Normales : noroeste y sur patagónico

Precipitaciones superiores : noreste argentino

Dentro del promedio: costa patagónica





Recuperación de la tendencia

Las estimaciones del SMN marcan un regreso a la tendencia de los últimos meses: temperaturas más altas de lo habitual para esta época. Esto contrasta con el brusco descenso térmico registrado hacia fines de octubre, considerado atípico por los especialistas.





Con este escenario, enero se perfila como un mes cálido y con pocas lluvias, condiciones que resultarían favorables para la actividad turística en la Costa Atlántica.