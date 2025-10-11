Vuelve Bandana a 25 años de su debut pero Ivonne se niega a formar parte de la banda y seguirá con la Delio Valdez

A 25 años de su debut, la recordada girl band argentina,
Bandana, anunció su regreso a los escenarios con la presencia de Lissa Vera,
Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia de Cunha y Valeria Gastaldi.
Ayer, el DJ y productor Tommy Muñoz sorprendió con un
importante anuncio a través de sus redes sociales. El organizador de las
fiestas L.A.T.M. +35 adelantó que para este año habrá un importante reencuentro
entre las integrantes de esta banda, surgidas de un reality show, que marcó a
toda una generación a comienzos de los 2000 junto con Mambrú, la gran boy band
argentina.
Con una publicación en su perfil de Instagram, Tommy
anunció: "¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu
bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una
maldita noche @valeriagastaldi @virginiadacunha @lowrdez @lissavera". En
las imágenes se lo podía ver a Muñoz junto a Lissa y Lowrdez y en otra a
Virginia de Cunha firmando un contrato que confirma su participación en el
increíble show del cual, hasta ahora, sólo se sabe que será en noviembre de
este año.
La última vez que las cuatro se presentaron juntas fue en
mayo de este año para el estreno de la película Lilo & Stitch, en versión
live action, ya que en 2002 la banda interpretó la canción oficial de la
película Muero de amor por tí para Latinoamérica.
El esperado regreso de Bandana
El perfil de Instagram de las Bandana también volvió a
activarse en las últimas horas y las artistas compartieron el flyer del evento
con la convocatoria más esperada: "¡Confirmado, vuelve Bandana!".
"@lowrdez, @valeriagastaldi, @virginiadacunha &
@lissavera se reúnen para celebrar los 25 años de @bandanaoficial. El regreso
más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35", explicaba la
publicación.
La L.A.T.M. +35 es una fiesta organizada por el DJ y productor
Tommy Muñoz y dirigida a las personas mayores de 35 años que quieren volver a
salir a bailar y disfrutar de una noche con todos lo clásicos de su
adolescencia.
"Vení a disfrutar como antes, con los clásicos que te
hacían cantar y bailar hasta que salía el sol", propone el perfil de este
evento. Si bien el encuentro tiene fecha para noviembre de este año, aún no se
sabe día, hora ni lugar. Tampoco salieron a la venta las entradas, aunque el
perfil de Instagram advierte que será en los próximos días.
Tal como viene ocurriendo desde el regreso de la banda pop,
de las cinco integrantes originales sólo hay cuatro, ya que Ivonne Guzmán
decidió dejar esa etapa atrás y enfocarse en sus proyectos personales. Cabe
recordar que la artista colombiana logró despegarse totalmente de la marca
Bandana y ha triunfado en el mundo de la música con proyectos solistas y con la
reconocida banda La Delio Valdez.
El año pasado en un canal de streaming la artista reveló los
motivos que la llevaron a distanciarse de sus excompañeras de la famosa girl
band de los 2000 y explicó las razones personales que influyeron en su decisión
de no formar parte del retorno del grupo.
Durante la entrevista, la cantante confesó haber sufrido
ataques de pánico durante su tiempo en la banda y explicó cómo el furor de los
fanáticos adolescentes afectó a su salud mental. “El fanático adolescente es...
¡guau!. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y
se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar
eso, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico.
Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, relató
Ivonne rememorando la intensidad que rodeaba al grupo. A pesar del éxito
abrumador que tuvo Bandana, la banda se disolvió en 2004. “Cuando terminó, el
coletazo de eso fue aún más dark porque era el fetiche. Nos decían Bandana como
gastada”, contó.
Esos años no estuvieron exentos de otras dificultades.
Ivonne confesó que en un momento llegó a tratar mal a sus seguidores, incapaz
de manejar la presión y los ataques de pánico que sufría: “Hubo un tiempo largo
en el que yo a la gente la trataba un poco mal, perdón. Lo que pasaba es que yo
estaba teniendo un ataque de pánico y mi mamá me decía, por ejemplo: ‘Pero
Ivonne atendé a la gente que te vino a ver a la puerta de casa’”.
Cuando el grupo decidió reunirse para realizar una serie de
conciertos en 2016, Ivonne ya había comenzado a construir una sólida carrera
musical por fuera de Bandana. En ese momento, fue invitada a participar del
reencuentro, pero decidió rechazar la oferta, algo que no fue una decisión
fácil. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no
fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A
mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me
hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, confesó la
artista.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
