Vuelve Bandana a 25 años de su debut pero Ivonne se niega a formar parte de la banda y seguirá con la Delio Valdez

A 25 años de su debut, la recordada girl band argentina, Bandana, anunció su regreso a los escenarios con la presencia de Lissa Vera, Lowrdez (Lourdes Fernández), Virginia de Cunha y Valeria Gastaldi.

Ayer, el DJ y productor Tommy Muñoz sorprendió con un importante anuncio a través de sus redes sociales. El organizador de las fiestas L.A.T.M. +35 adelantó que para este año habrá un importante reencuentro entre las integrantes de esta banda, surgidas de un reality show, que marcó a toda una generación a comienzos de los 2000 junto con Mambrú, la gran boy band argentina.

Con una publicación en su perfil de Instagram, Tommy anunció: "¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche @valeriagastaldi @virginiadacunha @lowrdez @lissavera". En las imágenes se lo podía ver a Muñoz junto a Lissa y Lowrdez y en otra a Virginia de Cunha firmando un contrato que confirma su participación en el increíble show del cual, hasta ahora, sólo se sabe que será en noviembre de este año.

La última vez que las cuatro se presentaron juntas fue en mayo de este año para el estreno de la película Lilo & Stitch, en versión live action, ya que en 2002 la banda interpretó la canción oficial de la película Muero de amor por tí para Latinoamérica.

El esperado regreso de Bandana

El perfil de Instagram de las Bandana también volvió a activarse en las últimas horas y las artistas compartieron el flyer del evento con la convocatoria más esperada: "¡Confirmado, vuelve Bandana!".

"@lowrdez, @valeriagastaldi, @virginiadacunha & @lissavera se reúnen para celebrar los 25 años de @bandanaoficial. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35", explicaba la publicación.

La L.A.T.M. +35 es una fiesta organizada por el DJ y productor Tommy Muñoz y dirigida a las personas mayores de 35 años que quieren volver a salir a bailar y disfrutar de una noche con todos lo clásicos de su adolescencia.

"Vení a disfrutar como antes, con los clásicos que te hacían cantar y bailar hasta que salía el sol", propone el perfil de este evento. Si bien el encuentro tiene fecha para noviembre de este año, aún no se sabe día, hora ni lugar. Tampoco salieron a la venta las entradas, aunque el perfil de Instagram advierte que será en los próximos días.

Tal como viene ocurriendo desde el regreso de la banda pop, de las cinco integrantes originales sólo hay cuatro, ya que Ivonne Guzmán decidió dejar esa etapa atrás y enfocarse en sus proyectos personales. Cabe recordar que la artista colombiana logró despegarse totalmente de la marca Bandana y ha triunfado en el mundo de la música con proyectos solistas y con la reconocida banda La Delio Valdez.

El año pasado en un canal de streaming la artista reveló los motivos que la llevaron a distanciarse de sus excompañeras de la famosa girl band de los 2000 y explicó las razones personales que influyeron en su decisión de no formar parte del retorno del grupo.

Durante la entrevista, la cantante confesó haber sufrido ataques de pánico durante su tiempo en la banda y explicó cómo el furor de los fanáticos adolescentes afectó a su salud mental. “El fanático adolescente es... ¡guau!. Uno en la etapa adolescente está eufórico, ve a la persona que admira y se desborda todo. Es adolescente y, justamente, está aprendiendo a controlar eso, pero estar del lado que recibe todo eso es fuerte. Yo quedé con pánico. Tengo secuelas. La gente en ese momento dormía en la puerta de mi casa”, relató Ivonne rememorando la intensidad que rodeaba al grupo. A pesar del éxito abrumador que tuvo Bandana, la banda se disolvió en 2004. “Cuando terminó, el coletazo de eso fue aún más dark porque era el fetiche. Nos decían Bandana como gastada”, contó.

Esos años no estuvieron exentos de otras dificultades. Ivonne confesó que en un momento llegó a tratar mal a sus seguidores, incapaz de manejar la presión y los ataques de pánico que sufría: “Hubo un tiempo largo en el que yo a la gente la trataba un poco mal, perdón. Lo que pasaba es que yo estaba teniendo un ataque de pánico y mi mamá me decía, por ejemplo: ‘Pero Ivonne atendé a la gente que te vino a ver a la puerta de casa’”.

Cuando el grupo decidió reunirse para realizar una serie de conciertos en 2016, Ivonne ya había comenzado a construir una sólida carrera musical por fuera de Bandana. En ese momento, fue invitada a participar del reencuentro, pero decidió rechazar la oferta, algo que no fue una decisión fácil. “La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no”, confesó la artista.