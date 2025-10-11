Daniel Scioli utilizó el aeropuerto de Gesell, fue a Pinamar y no visitó la Fiesta de la Diversidad

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli estuvo este viernes en distintas localidades de la Costa Atlántica en coincidencia con el feriado por el Día de la Diversidad.
Llegó a bordo de un vuelo al reabierto Aeropuerto de Villa
Gesell en donde fue recibido por el secretario de turismo de Villa Gesell Emiliano
Felice y el intendente de Pinamar Juan Ibarguren.
Allí los empleados le explicaron la tarea que realizan por
la reapertura producida en los últimos días ante los viajes que realizarán
durante este verano las aeronaves de la empresa Humming Airways.
“Cuantos recuerdos de este aeropuerto” dijo al caminar la
nave central del edificio.
No obstante, no estuvo presente el intendente Gustavo
Barrera y hubo malestar en las autoridades locales porque Scioli no ingresó a
la ciudad para visitar la cuadragesima cuarta edición de la Fiesta Nacional de
la Diversidad Cultural que se desarrolla desde el pasado jueves a la tarde y
que continua hasta mañana domingo.
Desde allí fue hasta Pinamar en donde el municipio y
prestarores turísticos tenían prevista una reunión. Había más de 60 referentes
del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara a la
próxima temporada de verano.
Se habló de financiación, promoción y conectividad, con el
objetivo de fortalecer la oferta turística, mejorar la competitividad de los destinos
costeros.
De allí fue a Mar del Plata en donde recorrió el paseo
Aldrey y habló con La Capital para agradecerle a Milei “en nombre del sector
turístico, porque facilitó el cambio del feriado del 12 al 10 para que haya un
buen movimiento turístico en una fecha en que muchas familias deciden sobre sus
próximas vacaciones”.
Asimismo, después del dialogar con los distintos actores que
integran el sector turístico, Scioli contó que “tienen buenas expectativas. Hay
que trabajar y mostrar con hechos y promociones contra lo que quieren instalar:
que la costa es inaccesible. No se puede comparar un balneario de Mar del Plata
o de Pinamar con una sombrilla en Brasil”.
“La gastronomía local y de toda la costa –añadió– tiene
excelencia mundial, hay para todos los gustos y para todos los presupuestos”.
Después de circular por distintas zonas marplatenses,
reconoció estar “impresionado por la cantidad de gente en la playa y los autos
estacionados en este centro comercial Paseo Aldrey. Decía: ¿es enero, febrero?
No, es 10 de octubre. Tenemos las mejores expectativas para la próxima
temporada”. Y agregó que “desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) me
contaron que todavía no tienen datos oficiales sobre los arribos, pero que fue
una explosión todo el día. Algunos hoteleros tenían habitaciones preparadas para
los Juegos Bonaerenses y las desarmaron para alquilarlas este fin de semana”.
Asimismo, sobre el futuro del complejo de Chapadmalal, en
declaraciones televisivas dijo que “se recibió una propuesta de la Federación
Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Fehgra), a
principios de este gobierno, para que el sector privado sea el que tenga que
desarrollar esa actividad, no el Estado con déficit, para que genere más
empleo, más infraestructura, más impacto en esa zona”.
Además, reseñó que tanto el complejo de Chapadmalal como el
de Embalse Río Tercero (en Córdoba) fueron cedidos a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) y recordó que “está en marcha el
programa de turismo accesible en todo el país”.
