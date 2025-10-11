Daniel Scioli utilizó el aeropuerto de Gesell, fue a Pinamar y no visitó la Fiesta de la Diversidad

ZONALES

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación Daniel Scioli estuvo este viernes en distintas localidades de la Costa Atlántica en coincidencia con el feriado por el Día de la Diversidad.

Llegó a bordo de un vuelo al reabierto Aeropuerto de Villa Gesell en donde fue recibido por el secretario de turismo de Villa Gesell Emiliano Felice y el intendente de Pinamar Juan Ibarguren.

Allí los empleados le explicaron la tarea que realizan por la reapertura producida en los últimos días ante los viajes que realizarán durante este verano las aeronaves de la empresa Humming Airways.

“Cuantos recuerdos de este aeropuerto” dijo al caminar la nave central del edificio.





No obstante, no estuvo presente el intendente Gustavo Barrera y hubo malestar en las autoridades locales porque Scioli no ingresó a la ciudad para visitar la cuadragesima cuarta edición de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural que se desarrolla desde el pasado jueves a la tarde y que continua hasta mañana domingo.

Desde allí fue hasta Pinamar en donde el municipio y prestarores turísticos tenían prevista una reunión. Había más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara a la próxima temporada de verano.

Se habló de financiación, promoción y conectividad, con el objetivo de fortalecer la oferta turística, mejorar la competitividad de los destinos costeros.

De allí fue a Mar del Plata en donde recorrió el paseo Aldrey y habló con La Capital para agradecerle a Milei “en nombre del sector turístico, porque facilitó el cambio del feriado del 12 al 10 para que haya un buen movimiento turístico en una fecha en que muchas familias deciden sobre sus próximas vacaciones”.

Asimismo, después del dialogar con los distintos actores que integran el sector turístico, Scioli contó que “tienen buenas expectativas. Hay que trabajar y mostrar con hechos y promociones contra lo que quieren instalar: que la costa es inaccesible. No se puede comparar un balneario de Mar del Plata o de Pinamar con una sombrilla en Brasil”.





“La gastronomía local y de toda la costa –añadió– tiene excelencia mundial, hay para todos los gustos y para todos los presupuestos”.

Después de circular por distintas zonas marplatenses, reconoció estar “impresionado por la cantidad de gente en la playa y los autos estacionados en este centro comercial Paseo Aldrey. Decía: ¿es enero, febrero? No, es 10 de octubre. Tenemos las mejores expectativas para la próxima temporada”. Y agregó que “desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) me contaron que todavía no tienen datos oficiales sobre los arribos, pero que fue una explosión todo el día. Algunos hoteleros tenían habitaciones preparadas para los Juegos Bonaerenses y las desarmaron para alquilarlas este fin de semana”.





Asimismo, sobre el futuro del complejo de Chapadmalal, en declaraciones televisivas dijo que “se recibió una propuesta de la Federación Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Fehgra), a principios de este gobierno, para que el sector privado sea el que tenga que desarrollar esa actividad, no el Estado con déficit, para que genere más empleo, más infraestructura, más impacto en esa zona”.

Además, reseñó que tanto el complejo de Chapadmalal como el de Embalse Río Tercero (en Córdoba) fueron cedidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y recordó que “está en marcha el programa de turismo accesible en todo el país”.