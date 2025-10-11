Qué reveló la autopsia a Daiana Mendieta, la joven encontrada asesinada dentro de un aljibe en un pueblo de Entre Ríos

Daiana Magalí Mendieta (22) tuvo una muerte traumática,
según reveló la operación de autopsia. Si bien en un primer momento se pensó
que había sido asesinada de un disparo en la cabeza, la autopsia determinó que
fue golpeada con un elemento “cortopuzante” que le provocó la muerte.
La joven oriunda de la ciudad entrerriana de Gobernador
Mansilla fue hallada asesinada este martes luego de ser buscada desde el
viernes 3, cuando recibió un llamado y se fue de su casa sin decir hacia dónde.
El único detenido por el femicidio de la joven es Gustavo
Norberto Bondrino (55), un chacarero de la zona con quien tendría una relación
sentimental y que según declararon vecinos de ellos, “estaba
enloquecido con ella, la celaba”.
Según un informe extraoficial de la autopsia, al que tuvo
acceso Clarín por una fuente de la investigación, el cuerpo de Mendieta tenía
“un orificio similar a un disparo”, pero luego se determinó que lo que le
provocó la muerte fue “un elemento corto punzante que se lo clavaron en la
cabeza”.
La joven tenía signos de haber sido asfixiada con una fuerte
compresión en el pecho y en la cabeza, como su sí asesino se hubiese sentado
arriba de ella.
“El detenido es muy fuerte. Mide casi 1,90 metros y es un
hombre de campo. Cuando lo detuvieron no lo podían reducir entre cuatro
policías”, explicó una fuente policial.
Brondino fue detenido el domingo 5 cuando se resistió a los
tiros en su casa. Al ser reducido la policía le secuestró dos carabinas y una
tercera en un galpón que alquilaba. Quedó imputado por resistencia a la
autoridad y abuso de arma de fuego, hasta ser acusado del femicidio de
Mendieta.
Los investigadores creen que la joven fue arrojada ya sin
vida al aljibe donde apareció su cuerpo, a metros de una tapera, en un camino
vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la ruta nacional 12. Estaba a
unos 10 metros de profundidad.
El cuerpo apareció en el marco de operativos donde
trabajaron más de 100 policías y bomberos, con drones y perros, y que
incluyeron rastrillajes en zonas rurales y también casa por casa para preguntar
si habían visto a la joven.
Su mamá contó que Daiana se fue de su hogar después de
recibir un llamado telefónico, aunque no supo con quién habló.
El auto de la familia -un Chevrolet Corsa Classic- fue
encontrado a dos kilómetros de la localidad, con las llaves puestas, el domingo
a las cuatro de la madrugada. Estaba abandonado en un camino de tierra.
El viernes pasado la chica realizó su último posteo en su
cuenta de Instagram, con una foto suya y el mensaje: "Lanzándose a lo
primero que la haga sentir viva. Sin filtro".
En junio del año pasado se recibió de perito clasificadora
de granos y en sus redes sociales solía compartir fotos y también despuntaba su
pasión por la escritura: "Escribo, edito, estudio astrología, y más",
se describía en su bio.
Daiana vivía con su familia y tiene un hermano menor de
cuatro años.
En el caso trabajan la fiscal Emilce Reynoso y la jueza de
Garantías Silvina Graciela Cabrera.
