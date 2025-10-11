Qué reveló la autopsia a Daiana Mendieta, la joven encontrada asesinada dentro de un aljibe en un pueblo de Entre Ríos

NACIONALES





Daiana Magalí Mendieta (22) tuvo una muerte traumática, según reveló la operación de autopsia. Si bien en un primer momento se pensó que había sido asesinada de un disparo en la cabeza, la autopsia determinó que fue golpeada con un elemento “cortopuzante” que le provocó la muerte.

La joven oriunda de la ciudad entrerriana de Gobernador Mansilla fue hallada asesinada este martes luego de ser buscada desde el viernes 3, cuando recibió un llamado y se fue de su casa sin decir hacia dónde.

El único detenido por el femicidio de la joven es Gustavo Norberto Bondrino (55), un chacarero de la zona con quien tendría una relación sentimental y que según declararon vecinos de ellos, “estaba enloquecido con ella, la celaba”.

Según un informe extraoficial de la autopsia, al que tuvo acceso Clarín por una fuente de la investigación, el cuerpo de Mendieta tenía “un orificio similar a un disparo”, pero luego se determinó que lo que le provocó la muerte fue “un elemento corto punzante que se lo clavaron en la cabeza”.

La joven tenía signos de haber sido asfixiada con una fuerte compresión en el pecho y en la cabeza, como su sí asesino se hubiese sentado arriba de ella.

“El detenido es muy fuerte. Mide casi 1,90 metros y es un hombre de campo. Cuando lo detuvieron no lo podían reducir entre cuatro policías”, explicó una fuente policial.

Brondino fue detenido el domingo 5 cuando se resistió a los tiros en su casa. Al ser reducido la policía le secuestró dos carabinas y una tercera en un galpón que alquilaba. Quedó imputado por resistencia a la autoridad y abuso de arma de fuego, hasta ser acusado del femicidio de Mendieta.





Los investigadores creen que la joven fue arrojada ya sin vida al aljibe donde apareció su cuerpo, a metros de una tapera, en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la ruta nacional 12. Estaba a unos 10 metros de profundidad.

El cuerpo apareció en el marco de operativos donde trabajaron más de 100 policías y bomberos, con drones y perros, y que incluyeron rastrillajes en zonas rurales y también casa por casa para preguntar si habían visto a la joven.

Su mamá contó que Daiana se fue de su hogar después de recibir un llamado telefónico, aunque no supo con quién habló.

El auto de la familia -un Chevrolet Corsa Classic- fue encontrado a dos kilómetros de la localidad, con las llaves puestas, el domingo a las cuatro de la madrugada. Estaba abandonado en un camino de tierra.

El viernes pasado la chica realizó su último posteo en su cuenta de Instagram, con una foto suya y el mensaje: "Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva. Sin filtro".

En junio del año pasado se recibió de perito clasificadora de granos y en sus redes sociales solía compartir fotos y también despuntaba su pasión por la escritura: "Escribo, edito, estudio astrología, y más", se describía en su bio.

Daiana vivía con su familia y tiene un hermano menor de cuatro años.

En el caso trabajan la fiscal Emilce Reynoso y la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera.