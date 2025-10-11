Javier Milei llega a Corrientes este sábado para impulsar la candidatura de Virginia Gallardo

NACIONALES

El presidente Javier Milei prepara su desembarco en Corrientes este sábado para impulsar la candidatura a diputada nacional de Virginia Gallardo, tras los magros resultados obtenidos por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales, donde el partido no logró superar los 10 puntos.

Según la agenda oficial, el mandatario tiene previsto llegar primero a Chaco por la mañana, donde encabezará un acto con el gobernador, Leandro Zdero.

Por la tarde, alrededor de las 17, será el turno de la Capital correntina. La concentración será en la intersección de 25 de Mayo y la Costanera.

Luego, se estima que se realizará una caravana por las inmediaciones del lugar.

Además, por el momento, no está prevista ninguna reunión o contacto institucional entre el Presidente y el gobernador Gustavo Valdés.

Valdés: "No necesitamos que venga nadie"





La visita presidencial se da en un clima de tensión con el Gobierno provincial. El gobernador Gustavo Valdés minimizó el impacto de la llegada de Milei, acrecentando sus críticas y poniendo el foco en la campaña de sus propios candidatos.

El mandatario fue contundente al referirse al apoyo externo:

"Nosotros seguimos haciendo campaña política con Práxedes López, con Diógenes González y Carlos Hernández, así que no necesitamos que venga nadie", afirmó Valdés.

El gobernador solicitó a sus candidatos que se concentren en el contacto con el electorado: "Nosotros necesitamos que caminen, que busquen el voto en el ciudadano de Corrientes, porque los van a representar a ellos".

Con esta declaración, Valdés marca distancia de la estrategia de Milei de impulsar a sus candidatos con visitas del líder nacional, priorizando en cambio el anclaje local de los representantes que respondan a los intereses directos de los correntinos.