ES HOY: Descuento de Cuenta DNI en carnicerías sólo por este sábado

ZONALES

Vuelve uno de los descuentos más esperados por todos los bonaerenses cada sábado: el 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y granjas con Cuenta DNI.

Para impulsar las compras en pequeños comercios y carnicerías de barrio, la app del Banco Provincia volvió este octubre de 2025 con uno de los beneficios más buscados.

Para aliviar el bolsillo de los consumidores a la hora de adquirir productos frescos, la plataforma trajo una nueva jornadas de ahorro en este décimo mes del año. Durante este sábado 11 de octubre, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona por jornada, que se alcanza con consumos de $17.000.

Recordá que la promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales Posnet o PayWay. De esta manera, no rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.