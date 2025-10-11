ES HOY: Descuento de Cuenta DNI en carnicerías sólo por este sábado

Vuelve uno de los descuentos más esperados por todos los
bonaerenses cada sábado: el 35% de reintegro en carnicerías, pescaderías y
granjas con Cuenta DNI.
Para impulsar las compras en pequeños comercios y
carnicerías de barrio, la app del Banco Provincia volvió este octubre de 2025
con uno de los beneficios más buscados.
Para aliviar el bolsillo de los consumidores a la hora de
adquirir productos frescos, la plataforma trajo una nueva jornadas de ahorro en
este décimo mes del año. Durante este sábado 11 de octubre, los usuarios de
Cuenta DNI pueden acceder a un 35% de descuento en carnicerías, granjas y
pescaderías adheridas.
El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 por
persona por jornada, que se alcanza con consumos de $17.000.
Recordá que la promoción es válida únicamente para pagos
realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar
QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales Posnet o PayWay. De esta
manera, no rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero”
ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes