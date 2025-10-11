La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia

La Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli
encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires,
al contrario de lo que había dispuesto el juez Alejo Ramos Padilla, quien
consideró en la semana que era Karen Reichardt la que debía reemplazar a José
Luis Espert.
La medida de la Cámara -que llega tras una apelación de LLA-
va en favor del Gobierno y lleva en su texto fuertes críticas al juez. Sin
embargo, es contraria no solo a lo que planteó Ramos Padilla sino también a lo
que consideró el viernes por la tarde el fiscal Ramiro González, que había
actuado en tándem con las consideraciones del magistrado.
La Cámara, que habilitó días y horas especiales en el
feriado y el fin de semana para definir esta cuestión, revocó la sentencia de
Ramos Padilla que empoderaba a Reichardt como la reemplazante de Espert, que
fue dado de baja de la contienda por el Gobierno. Esto en medio del escándalo
por sus vínculos con Fred Machado, en proceso de extradición a Estados Unidos,
donde está involucrado en una causa por narcotráfico.
El tribunal fundó su pronunciamiento -firmado por Daniel
Bejas y Santiago Corcuera- en la aplicación de la ley de paridad de género y en
su decreto reglamentario, el 171/19, tal como pidió la representación legal de
LLA, a través de los apoderados partidarios. Consideró que los reemplazos deben
hacerse con personas del mismo género, en este caso Santilli, que estaba
ubicado tres en el listado.
Por su parte, Ramos Padilla había planteado que Reichardt
-que iba número dos- debía subir al lugar de Espert, basado entre otras
cuestiones en que si quedaba Santilli como número uno, todos los hombres
pasarían sobre las candidatas mujeres que estaban antes y esto iría en contra
de la ley de paridad de género.
Disconforme, el Gobierno apeló y ahora obtuvo un fallo
favorable, por lo que ya está definido que Santilli va primero. Resta todavía
que la Cámara -que ahora le dio un espaldarazo a la Casa Rosada- opine sobre la
reimpresión de boletas, un tema que también viene con una queja del
oficialismo, ya que en primer término la Junta Electoral de la Provincia
consideró que no deben hacerse de vuelta, aunque lleven la cara de Espert.
Entonces, la Cámara deberá pronunciarse y decir si coincide
con la Junta o si manda a reimprimir con el rostro de Santilli.
Este sábado por la mañana, la Cámara le exigió “de manera
inmediata” a la Junta electoral que traslade la apelación del Gobierno a las
agrupaciones políticas que participan de la elección. “Si no, la Cámara Nacional
Electoral no puede resolver”, exclamó.
Los motivos para que Santilli quede primero
En el fallo que ungió a Santilli, la Cámara planteó que
Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia” y “tergiversó la aplicación de un
precedente”, en relación con lo que se definió en un reemplazo que hubo que
hacer en otra elección, pero en ese caso en la categoría de senadores.
“El magistrado se apartó injustificadamente de la letra de
la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente
en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia
establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría
de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de
un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores
nacionales)“, sostuvo en el texto del fallo la Cámara, contra Ramos Padilla.
Siempre bajo esa postura, los integrantes del tribunal
criticaron que el juez no haya anclado su decisión en el decreto reglamentario
de la ley de paridad, tal como pedía la Casa Rosada. “En un Estado
constitucional de derecho, los tribunales de Justicia no disponen de la
libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo
de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de
la soberanía popular- cuando sus previsiones son inequívocas. Actuar de modo
divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas
impropias del derecho pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce
a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces.
Conductas de tal naturaleza siembran dudas acerca de la legitimación del Poder
Judicial para ejercer las funciones del control de constitucionalidad y -tarde
o temprano- su propio rol en el sistema democrático", enfatizaron en un
ferviente cuestionamiento al juez electoral que también integra la Junta
provincial.
Planteó también el tribunal que la Justicia debe tener la
“mayor mesura” porque, de lo contrario, habría una “suerte de paternalismo
impropio”, en un dardo solapado también contra el magistrado.
Enfatizaron, a su vez, los firmantes que la Cámara Nacional
Electoral siempre tuvo un “rol activo” e la tutela de la igualdad de género,
tanto hacia el interior de los partidos políticos como para los cargos públicos
electivos, pese a que ahora haya decidido por Santilli en vez de por Reichardt,
basados en los justificativos legales que detalló el fallo.
Aclararon, en tanto, que el vicepresidente de la Cámara,
Alberto Dalla Via, no intervino porque está de licencia.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
