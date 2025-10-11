MADARIAGA: Identificaron a la conductora que chocó un auto estacionado y se dio a la fuga

Un joven de 26 años denunció que su auto había sido dañado mientras permanecía estacionado en pleno centro de General Madariaga, y tras varios días de investigación la policía logró identificar al vehículo y a la responsable del hecho.





Según consta en la denuncia a la que accedió CNM presentada el 3 de octubre alrededor de las 15:00 horas, el denunciante dejó su Volkswagen Gol Trend verde oscuro (patente KVJ-863) estacionado en la esquina de Mitre y Madariaga. Al regresar cerca de las 22:30, notó que el vehículo tenía golpes en el paragolpes delantero del lado del conductor, además de rayones con restos de pintura blanca.





Luego de distintas tareas investigativas, la policía determinó que el vehículo involucrado en el choque era un Toyota Yaris y dio con su conductora.





La Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 dispuso notificarla por el delito de “Daño”.



