VILLA GESELL: Hoy llega el primer vuelo de pasajeros de la temporada y los valores son altos para el público común

El eterno dilema entre precio y tiempo vuelve a ponerse en discusión con la llegada de una novedad: desde el 3 de diciembre, la aerolínea Humming Airways inaugurará una ruta que conectará Aeroparque (AEP) con Villa Gesell (VLG) en apenas 40 minutos de vuelo.





La propuesta es clara: transformar las más de cinco horas que demanda el micro en un viaje corto y directo al corazón de la costa atlántica. Pero este ahorro tiene un precio, y no menor: el pasaje arrancará en ARS 157.000 por tramo.





Tres frecuencias semanales





La operación se realizará los miércoles, viernes y domingos, con salida desde Buenos Aires a las 12:30 y arribo a Gesell a las 13:10. El regreso despegará a las 13:35 y llegará a Aeroparque a las 14:15.





Además del tiempo de vuelo, la experiencia promete procesos más ágiles: al tratarse de una aerolínea regional, el embarque se puede realizar presentándose apenas 30 o 40 minutos antes, algo muy distinto a las largas esperas de las grandes terminales.





Tiempo contra bolsillo





La comparación con el micro es inevitable. Un pasaje desde Retiro cuesta entre ARS 46.800 en semicama y ARS 71.000 en coche cama. En la práctica, eso significa que el avión cuesta entre 86.000 y 110.000 pesos más por tramo.





¿Es demasiado? Depende de la prioridad. Quien paga el diferencial accede a un ahorro de más de 4 horas y media por viaje, evita el cansancio de la ruta y llega con mayor seguridad a destino.