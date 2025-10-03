Se cayó un ascensor desde un séptimo piso en Palermo: nueve jóvenes fueron trasladados al hospital

Una noche de susto y desesperación se vivió en el barrio
porteño de Palermo cuando un ascensor con nueve jóvenes adentro se desplomó
desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700. El
accidente dejó heridos, que fueron rápidamente asistidos por personal del SAME,
bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.
El hecho ocurrió cerca de la 1:35 de la madrugada. Por
causas que aún se investigan, la cabina del ascensor cayó a toda velocidad
desde el séptimo piso hasta la planta baja, provocando un estruendo que alertó
a los vecinos. En su interior había seis mujeres y tres hombres atrapados,
quienes quedaron atrapados tras el impacto.
Según informaron fuentes oficiales, el SAME desplegó varias
ambulancias y una unidad de triage para asistir a los heridos. Cinco lesionados
fueron derivados al hospital Fernández, dos al Pirovano y dos al Rivadavia, con
politraumatismos de diversa gravedad. Afortunadamente, no se registraron víctimas
fatales.
El operativo de rescate fue coordinado por personal de la
Comisaría 14 B y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron
intensamente para liberar a los ocupantes del ascensor. Las imágenes del lugar
mostraban una cabina totalmente destrozada, evidencia del violento desplome.
Interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr.
Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar. Se investiga
si el accidente fue producto de una falla mecánica o de una sobrecarga en el
sistema.
