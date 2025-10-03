MADARIAGA: Secuestraron motos robadas en un operativo policial

MADARIAGA

Días atrás, un vecino denunció la sustracción de su motocicleta desde su domicilio ubicado en Av. 8. A partir de la investigación policial y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a un joven de nuestra ciudad, quien había publicado en sus redes sociales imágenes de la motocicleta robada en la zona de General Madariaga.





El sospechoso, que ya cuenta con antecedentes por robos de motovehículos, fue registrado también por cámaras de seguridad circulando en la motocicleta sustraída. Posteriormente, se estableció que la habría vendido en General Madariaga, lo que motivó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Haití al 100.





Si bien en el operativo no se halló la motocicleta robada en nuestra ciudad, sí se secuestraron plásticos pertenecientes al rodado denunciado, como así también dos motocicletas con pedido de secuestro: una proveniente de Mar del Plata y otra de Pinamar.





La Fiscalía interviniente dispuso la imputación por encubrimiento para los involucrados, mientras continúa la investigación.