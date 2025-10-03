Arrancó el finde de Franco Colapinto en Singapur: cómo le fue este viernes en la Fórmula 1

NACIONALES





El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación en el primer día del Gran Premio de Singapur y terminó 19° en las dos prácticas libres en la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

En la primera práctica, la mejor vuelta de Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 150 milésimas de Alonso, mientras que tercero y cuarto quedaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

A su vez, los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quedaron quinto y sexto, respectivamente, y tendrán que mejorar mucho si quieren dar pelea en este Gran Premio de Singapur.

Cómo le fue en la segunda tanda del viernes





En la segunda práctica libre, que estuvo accidentada y con dos banderas rojas que no permitieron mejorar los tiempos a los pilotos, Colapinto también finalizó penúltimo. El Alpine quedó en esa posición, luego de que el Mercedes de George Russell quedara fuera de competencia al chocarse a la salida de la curva 16 del complicado callejero de Singapur.

Lo mismo había ocurrido en la primera tanda, donde el único piloto que terminó por debajo de Colapinto en esta sesión fue el tailandés Alexander Albon, quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su Williams al comenzar la competencia.

La segunda práctica libre fue liderada por Oscar Piastri con un mejor tiempo de 1:30:714 al cabo de 19 vueltas al circuito. Isack Hadjar (Racing Bull) y Max Verstappen (Red Bull) quedaron detrás a apenas 132 y 142 milésimas, respectivamente.

Los cinco primeros tiempos se completaron con Fernando Alonso (Aston) y Lando Narris (Mc Laren). Las Ferrari quedaron en noveno y décimo lugar, lejos de lo que había ocurrido en la sesión anterior.

El piloto argentino quedó a 2:425 de Piastri en esta segunda práctica libre.

La antesala del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1





El Gran Premio de Singapur se corre en el Circuito Callejero de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940 kilómetros.

El líder del campeonato es Oscar Piastri, aunque es seguido de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, quien se encuentra a 25 puntos.

Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.

Colapinto, por su parte, buscará sumar sus primeros puntos del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que es el peor coche de la parrilla.

El argentino consiguió como mejor resultado del año el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco como en Canadá quedó 13°.

En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar lo hecho el año pasado, cuando terminó 11° cuando corría para la escudería británica Williams. Durante dicho Gran Premio, Colapinto sorprendió a todos con un “dive bomb” en la largada para superar a tres rivales. El sábado será clave para Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.

Los horarios del GP de Singapur





Sábado 4/10:

Práctica libre 3 a las 6:30

Clasificación a las 10





Domingo 5/10:

Carrera a las 9