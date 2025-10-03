Arrancó el finde de Franco Colapinto en Singapur: cómo le fue este viernes en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo
redondear una buena actuación en el primer día del Gran Premio de Singapur y
terminó 19° en las dos prácticas libres en la decimoctava fecha del campeonato
de Fórmula 1.
En la primera práctica, la mejor vuelta de Colapinto
registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del
sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston
Martin).
La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles
Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 150 milésimas de Alonso, mientras que
tercero y cuarto quedaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el
británico Lewis Hamilton (Ferrari).
A su vez, los pilotos de McLaren, el australiano y líder del
campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quedaron quinto y sexto,
respectivamente, y tendrán que mejorar mucho si quieren dar pelea en este Gran
Premio de Singapur.
Cómo le fue en la segunda tanda del viernes
En la segunda práctica libre, que estuvo accidentada y con
dos banderas rojas que no permitieron mejorar los tiempos a los pilotos,
Colapinto también finalizó penúltimo. El Alpine quedó en esa posición, luego de
que el Mercedes de George Russell quedara fuera de competencia al chocarse a la
salida de la curva 16 del complicado callejero de Singapur.
Lo mismo había ocurrido en la primera tanda, donde el único
piloto que terminó por debajo de Colapinto en esta sesión fue el tailandés
Alexander Albon, quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su
Williams al comenzar la competencia.
La segunda práctica libre fue liderada por Oscar Piastri con
un mejor tiempo de 1:30:714 al cabo de 19 vueltas al circuito. Isack Hadjar
(Racing Bull) y Max Verstappen (Red Bull) quedaron detrás a apenas 132 y 142
milésimas, respectivamente.
Los cinco primeros tiempos se completaron con Fernando
Alonso (Aston) y Lando Narris (Mc Laren). Las Ferrari quedaron en noveno y
décimo lugar, lejos de lo que había ocurrido en la sesión anterior.
El piloto argentino quedó a 2:425 de Piastri en esta segunda
práctica libre.
La antesala del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
El Gran Premio de Singapur se corre en el Circuito Callejero
de Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y tiene una extensión de 4,940
kilómetros.
El líder del campeonato es Oscar Piastri, aunque es seguido
de cerca por su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris,
quien se encuentra a 25 puntos.
Sin embargo, no hay que quitar de la ecuación al neerlandés
y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien ganó las
últimas dos carreras y se colocó a 69 puntos de Piastri.
Colapinto, por su parte, buscará sumar sus primeros puntos
del año, en una temporada realmente complicada en Alpine, que es el peor coche
de la parrilla.
El argentino consiguió como mejor resultado del año el
undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que tanto en Mónaco
como en Canadá quedó 13°.
En Singapur, el pilarense buscará repetir o mejorar lo hecho
el año pasado, cuando terminó 11° cuando corría para la escudería británica
Williams. Durante dicho Gran Premio, Colapinto sorprendió a todos con un “dive
bomb” en la largada para superar a tres rivales. El sábado será clave para
Colapinto, ya que a las 6:30 tendrá la tercera y última práctica libre en la
que dispondrá de sus últimos intentos para poner su monoplaza a punto de cara a
la clasificación, que será a partir de las 10 de la mañana.
Finalmente, la carrera del Gran Premio de Singapur será este
domingo 5 de octubre, a partir de las 9 de la mañana.
Los horarios del GP de Singapur
Sábado 4/10:
Práctica libre 3 a las 6:30
Clasificación a las 10
Domingo 5/10:
Carrera a las 9
