Tres profesores fueron acusados de abusar sexualmente de una estudiante menor de edad en Jujuy

NACIONALES

Tres profesores fueron detenidos en las últimas horas tras ser acusados de abusar sexualmente de una estudiante menor de edad. La denuncia fue realizada por la mamá de la víctima, después de que su hija le relata el calvario que atravesó.

Todo pasó en la localidad de San Pedro, en la provincia de Jujuy. Los acusados, de 25, 32 y 34 años, trabajaban como docentes en la Dirección de Deportes Municipal y fue justamente allí donde ocurrieron los abusos, según el relato de la menor.

La Fiscalía especializada en este tipos de delitos que tomó el caso, ordenó que se le tome declaración a la estudiante en Cámara Gesell y pidió que se realicen las pericias correspondientes. Una vez recolectadas las pruebas, pidió la detención e imputación de los acusados.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno de Jujuy, los profesores fueron arrestados el pasado martes y están acusados del delito de “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser encargados de la educación de la menor”.

Según consta en la denuncia, los abusos habrían sido cometidos dentro de las instalaciones de la Dirección de Deportes Municipal, donde la menor tomaba clases.

El hecho conmocionó a la comunidad de San Pedro, que se encuentra expectante a la resolución del caso. Mientras tanto, la Justicia lleva adelante las tareas correspondientes para avanzar en la investigación. Se espera que los imputados declaren en los próximos días.