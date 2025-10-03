Más de 40 jóvenes madariaguenses culminaron el curso de camareros

Tras completar la cursada que consta de 8 encuentros
teóricos-prácticos, un total de 45 jóvenes de nuestra ciudad finalizaron el
curso de camareros que brinda el municipio de manera gratuita a fin de favorecer
las aptitudes de quienes estén interesados en desempeñar dicha labor.
Natalia Dubles, la
docente a cargo de la capacitación hizo la entrega de los certificados avalados
por la Cámara de Turismo de Cariló y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de Pinamar.
Además y teniendo en cuenta las consultas recibidas, el área
de Juventud decidió diagramar un 3º curso para este año y anunció que a la
brevedad darán a conocer la fecha y los datos para la inscripción.
