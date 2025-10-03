Más de 40 jóvenes madariaguenses culminaron el curso de camareros

MADARIAGA

Tras completar la cursada que consta de 8 encuentros teóricos-prácticos, un total de 45 jóvenes de nuestra ciudad finalizaron el curso de camareros que brinda el municipio de manera gratuita a fin de favorecer las aptitudes de quienes estén interesados en desempeñar dicha labor.

Natalia Dubles, la docente a cargo de la capacitación hizo la entrega de los certificados avalados por la Cámara de Turismo de Cariló y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar.

Además y teniendo en cuenta las consultas recibidas, el área de Juventud decidió diagramar un 3º curso para este año y anunció que a la brevedad darán a conocer la fecha y los datos para la inscripción.