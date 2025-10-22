Un fuerte temporal afectó a la provincia de Buenos Aires: ráfagas, granizo y lluvias intensas

ZONALES





Un sector del centro de la Provincia de Buenos Aires fue alcanzado en la noche del martes por un fuerte temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo emitió un aviso a muy corto plazo a las 23 del 21 de octubre, con tres horas de vigencia, que abarcó localidades como Adolfo Gonzales Chaves, Azul, Benito Juárez, Coronel Suárez, Daireaux, Laprida, Olavarría, Tandil y otras zonas del centro provincial.

En Benito Juárez se reportaron graves destrozos y daños en el Hospital Municipal Eva Perón y en la pileta municipal. Así lo compartió Radiante Informa, en sus redes sociales.

En esa misma ciudad, como consecuencia de la tormenta, el consejo escolar, junto con la jefatura distrital, decidieron suspender las clases durante el turno mañana de este miércoles. “Para resguardar la seguridad de la comunidad y poder evaluar los daños provocados por los fuertes vientos y tormenta de esta noche”, informaron las autoridades.

En redes sociales, durante la noche se pudieron ver diferentes videos e imágenes sobre lo sucedido, principalmente en esa ciudad. Un usuario compartió un video grabado en donde se observan relámpagos y árboles caídos. “Cola de tornado en Benito Juárez, desastre”, escribió para acompañar al video, a pesar de que el organismo nacional no confirmó la formación de un tornado en ninguna zona del país.

El aviso del SMN señalaba la presencia de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo, fenómenos que fueron detectados mediante radares meteorológicos. En el informe, el SMN pidió a la población permanecer en lugares cerrados, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar actividades al aire libre o el uso de teléfonos con cable.

Minutos después, el organismo publicó un nuevo aviso, emitido a las 00.21 del 22 de octubre y válido por dos horas, que advertía sobre un fenómeno similar, que incluía tormentas, ráfagas y granizo para Adolfo Alsina, Bolívar, Daireaux, General Lamadrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Olavarría, Pehuajó, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Otro aviso posterior, difundido a las 00.43, amplió la advertencia hacia el oeste del país e incluyó zonas de Mendoza (General Alvear, La Paz y San Rafael) y de San Luis (Gobernador Dupuy, General Pedernera y Juan Martín de Pueyrredón). En este caso, el SMN indicó tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo, también detectadas con radares meteorológicos.

Por último, a las 00.45, se publicó un cuarto aviso que volvió a concentrarse sobre la provincia de Buenos Aires, con pronóstico de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo para Ayacucho, Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

Las recomendaciones del SMN incluyeron permanecer bajo techo, alejarse de árboles y artefactos eléctricos, evitar circular por calles anegadas y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas. También aconsejó no permanecer en playas, ríos o lagunas para reducir el riesgo de ser alcanzado por rayos.

Los fenómenos, detectados con sistemas de radar, se concentraron principalmente en el centro y sudoeste de Buenos Aires, aunque también alcanzaron parte de Cuyo. La intensidad de las ráfagas y la caída de granizo representaron riesgo tanto para áreas urbanas como rurales, con posibilidad de daños en techos, cultivos o automóviles.

El conjunto de avisos difundidos durante la noche del martes y la madrugada del miércoles muestra que el fenómeno afectó simultáneamente a distintas regiones del país, con epicentro en Buenos Aires y actividad eléctrica detectada también en Mendoza y San Luis.