Denuncian fallas en la entrega y mala calidad de los pañales del PAMI: “Son tan finitos que hay que ponerlos dobles”

Afiliados al PAMI en Rosario expresaron su malestar por los inconvenientes en la distribución y calidad de los pañales que reciben mensualmente a través del nuevo sistema implementado por el Gobierno nacional. Según denunciaron, los productos presentan deficiencias en la entrega y una calidad tan baja que deben usarse “de a dos” para que cumplan su función.





En declaraciones al programa Cada Día (El Tres de Rosario), Adriana, una vecina que asiste a su madre afiliada, relató que las irregularidades comenzaron hace varios meses. “La primera vez no me avisaron, yo no estaba y los pañales por suerte los recibió la vecina de al lado. No te piden DNI ni nada, puede firmar cualquiera para quedárselos”, explicó.





Durante los primeros meses, los envíos se realizaron con normalidad, pero el último mes la situación se complicó: “Me llegó un mail diciendo que ya los habían entregado, pero no fue así. Llamé a la empresa de logística y me confirmaron que los habían entregado en otra dirección. Cuando fui a ese lugar, no existía”, aseguró.





Ante la falta de respuestas, Adriana se acercó a la sede de PAMI Zona Norte, donde le informaron que el sistema registraba el envío como completado. “No me pudieron resolver el problema. Lo único que me dijeron fue que, si quería, podía retirarlos en Circunvalación y Gorriti. Pero no tengo vehículo, y gastar en un taxi me sale más caro que los pañales”, lamentó.





Según su testimonio, no se trata de un caso aislado. “En PAMI me dijeron que hubo muchos casos este mes, que prácticamente no entregaron pañales o los entregaron en cualquier domicilio. Da la sensación de que un mes entregan a un grupo y al siguiente a otro”, comentó.





Productos de baja calidad





Además de los problemas logísticos, los beneficiarios denuncian que los pañales entregados son de pésima calidad. Rosa, otra usuaria, aseguró que los productos suelen llegar rotos o con defectos. “Cuando los abrís, se rompen o directamente vienen con agujeros. Es un desastre”, describió.





El principal reclamo es el grosor y la capacidad de absorción. “Son tan finitos que hay que ponerlos dobles, porque si ponés uno solo no sirve para nada. Lo que debería durar un mes, apenas alcanza para quince días”, señaló.





La mujer agregó que el material de los pañales provoca molestias y lesiones en los adultos mayores: “Es como ponerles una bolsa, se lastiman por todos lados y tenemos que sumar cremas por las heridas que se generan”.





Las denuncias se suman a una serie de reclamos que se repiten en distintas provincias del país, donde los afiliados advierten sobre fallas en la logística, demoras en las entregas y deterioro en la calidad de los insumos, afectando a una de las prestaciones básicas para la atención de los adultos mayores.