Trump recibió a Milei tras el auxilio financiero a la Argentina y condicionó su apoyo al resultado electoral

NACIONALES

Javier Milei llegó a su esperada reunión con Donald Trump en la Casa Blanca con el objetivo de reforzar su alianza estratégica con el gobierno norteamericano. Si bien cosechó fuertes elogios del líder republicano, también hubo un condicionamiento de cara a los cruciales comicios legislativos del 26 de octubre. “Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió el anfitrión, en una inédita conferencia de prensa de casi una hora delante de la comitiva argentina.

De esta manera, Trump condicionó el apoyo financiero a la Argentina -sellado con el Departamento del Tesoro- al resultado de las elecciones legislativas. “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, respondió Trump ante una pregunta de LA NACION sobre si le preocupa que el plan de auxilio al país pueda salir mal.

Estaba previsto que el primer encuentro de los presidentes fuera en el Salón Oval. Sin embargo, esa cita fue cancelada y luego del saludo protocolar comenzó un almuerzo de trabajo entre los equipos. Antes de que se sirviera la comida, hubo un intercambio de casi una hora con los periodistas acreditados en la Casa Blanca y de la prensa argentina. Más tarde llegaría la foto de ambos mandatarios en el Salón Oval.

Si bien al inicio del encuentro Trump elogió en varias oportunidades a Milei, a quien calificó como “un economista tremendamente talentoso”, impuso como requisito, para prolongar su apoyo el país, un resultado favorable de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones.

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, le dijo el líder republicano a Milei, que seguía las respuestas con un traductor en simultáneo. “Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros”, señaló.

“Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión”, advirtió en otra respuesta el líder republicano, que en varios pasajes hizo alusiones a las elecciones y a la oposición de izquierda en la Argentina.

Trump, de hecho, comparó la situación argentina con la relación que mantiene con la ciudad de Nueva York, por la candidatura del opositor Zohran Mamdani. “No voy a mandar un montón de dinero a Nueva York. No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares”, dijo a modo de paralelismo.

“También es así con la Argentina. Si Milei no gana... creo que sé con quién va a competir. Es de extrema izquierda, una filosofía que metió en este problema en la Argentina. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, advirtió. En el Gobierno interpretaron que el condicionamiento sería a partir de 2027. “El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”, escribió Adorni, en X.





“La elección está cerca y la victoria es muy importante [...]. Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, elogió.

A las 13.38 (hora local), con casi 40 minutos de demora, Trump había recibido a Milei en la puerta de la Casa Blanca bajo la atenta mirada de The Color Guard. Se dieron un apretón de manos y posaron brevemente para la foto. “Encantado de que esté aquí”, lanzó Trump a los periodistas tras recibir al Presidente. Luego, delante de la prensa, el norteamericano le dijo: “Es un honor tenerte acá”

Lo que se presumía como un mensaje breve ante la prensa terminó siendo una larga e inédita conferencia de prensa de Trump frente a la comitiva argentina, que observó sin intervenir, salvo Milei en un par de ocasiones, cuando agradeció el encuentro y le entregó a Trump una carta, enmarcada, escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente. También habló en ese momento el canciller Gerardo Werthein.

Milei estuvo acompañado además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

En el intercambio con la prensa, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino ante una pregunta que un periodista le hizo a Trump sobre China y dijo que no había condicionado la ayuda financiera a que la Argentina interrumpiera sus relaciones con el gigante asiático. También señaló que no le preocupa el swap que tiene China con el Banco Central (BCRA), sino las bases militares.

Luego, Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China. A veces se pone en una postura muy dura”. También aprovechó para cuestionar a Venezuela y la influencia del grupo terrorista Tren de Aragua.

Además, Trump respaldó un eventual proyecto de dolarización en la Argentina, aunque señaló: “Estamos contentos con la moneda argentina”.

Luego, Milei tomó la palabra y agradeció el apoyo. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, abrió el mandatario argentino. Y agregó: “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”.

La cumbre se concretó tras el auxilio financiero que desplegó Estados Unidos la semana pasada y en plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Cuando a Trump le preguntaron si visitaría la Argentina, dijo que no tiene demasiado tiempo libre. Aprovechó la pregunta para diferenciarse de su antecesor, Joe Biden. Después de 55 minutos, el presidente de Estados Unidos dio por terminada la conferencia de prensa y comenzó el almuerzo con la comitiva argentina.