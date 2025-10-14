MADARIAGA: Se denunciaron tres hurtos a los largo del lunes en distintas zonas y uno de ellos a metros de la Municipalidad

MADARIAGA

En las últimas horas, se registraron tres hechos de hurto en distintos puntos de la ciudad de General Madariaga, todos con intervención de la UFID N° 8 del Departamento Judicial Dolores.





El primero ocurrió en inmediaciones de Belgrano y Avellaneda, donde personal policial, alertado por la patrulla urbana municipal, identificó a un hombre que fue sorprendido revisando una camioneta de reparto estacionada frente a un supermercado. Al ser interceptado, llevaba consigo una bolsa de pan y productos de pastelería cuya procedencia no pudo justificar. Los elementos coincidían con los faltantes denunciados por el propietario del vehículo. El sujeto fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal.





El segundo hecho se denunció en una vivienda de la calle Colombia, entre Nicaragua y Costa Rica, donde el propietario constató el faltante de herramientas de valor que se encontraban en un galpón trasero. Entre los elementos sustraídos se detallaron un martillo percutor eléctrico, un atornillador, una amoladora, una maza de mano, un martillo y dos alargues de unos 20 metros. El damnificado no contaba con medidas de seguridad ni cámaras en el lugar.





El tercer episodio tuvo lugar en la zona céntrica en el Registro Civil, en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Mitre, cuando una trabajadora de limpieza del lugar denunció el hurto de su cartera tipo mochila, que se encontraba dentro de su lugar de trabajo. En su interior guardaba documentación personal, llaves, uniforme y una suma menor de dinero en efectivo.





En todos los casos se iniciaron actuaciones por hurto y se llevan adelante tareas investigativas tendientes a identificar a los responsables.