MADARIAGA: Murió una mujer tras despistar con su auto en la Autovía 56

MADARIAGA

Una mujer identificada como E.R.A., vecina de Pinamar, falleció este lunes tras despistar con su vehículo en el kilómetro 39 de la Ruta Provincial 56.

Según informaron a CNM fuentes policiales, la víctima había salido alrededor de las 16 desde General Conesa a bordo de un Mercedes Benz GLC 300 con destino a su domicilio en Pinamar. Horas más tarde, al no llegar ni responder las llamadas, su esposo se presentó de manera espontánea en la dependencia de la Policía Vial de Pinamar para realizar una exposición por averiguación de paradero.

Poco después, cerca de las 23.20, el sistema de emergencias 911 informó sobre un vehículo despistado y volcado en la mencionada ruta, mano ascendente, donde se constató que se trataba del mismo rodado. En el interior se halló sin vida a la conductora.

En el lugar trabajaron efectivos de Vial Pinamar, Vial General Conesa, Bomberos Voluntarios, ambulancia del hospital local y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

El sector fue preservado y señalizado con conos y destellantes, mientras se aguardaba la llegada de personal de Aubasa para remover el vehículo y facilitar su traslado.

El vehpiculo estaba despistado, a varios metros de la cinta asfáltica y presumiblemente la conductora viajaba sin cinturón de seguridad colocado.

Se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, interviniendo el Destacamento Vial Pinamar.