MADARIAGA: enfermeros del Hospital iniciaron una protesta con trabajo a reglamento y el Sindicato pidió una reunión al municipio para reabrir paritarias

Este mediodía los trabajadores del servicio de enfermería del Hospital Municipal de Madariaga iniciaron una protesta en donde trabajan a reglamento ante la falta de respuestas a los reclamos laborales sostenidos en el tiempo.

Esta modalidad implica el cumplimiento estricto de las funciones establecidas en el rol profesional y técnico de enfermería, limitando las tareas a las responsabilidades esenciales:

• Control de signos vitales.

• Administración de medicación y tratamientos indicados.

• Atención directa en situaciones de urgencia o riesgo vital.

• Registro y comunicación de cambios en el estado del paciente.

Durante este período, la atención en guardia se restringirá exclusivamente a urgencias y emergencias, entendiendo por tales aquellas que impliquen riesgo de vida o compromiso grave e inmediato de la salud del paciente.

En el sector de internación, las tareas de higiene y confort de los pacientes deberán ser realizadas por los familiares, ya que el personal de enfermería se abocará únicamente a las funciones asistenciales mencionadas: control de signos vitales, administración de medicación y atención ante eventuales emergencias.

En el caso de pacientes pediátricos, se aclara que solo serán atendidas las urgencias verdaderas o cuadros con riesgo vital, recomendándose que el resto de las consultas sean evaluadas por su pediatra de cabecera.

El equipo de enfermería, a través de un comunicado especificó que continuará garantizando la asistencia mínima necesaria para resguardar la seguridad de los pacientes internados y de quienes ingresen con urgencias reales.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales aclararon que el pedido de reunión con el municipio se ha reiterado en el tiempo y que, recientemente, fueron notificados acerca de una reunión que habrá con las autoridades del Ejecutivo para debatir sobre paritarias el próximo viernes.

En uno de los mensajes publicados en redes sociales se sostiene que, desde mayo, en la categoría más alta de 48 horas que existe en el escalafón el básico se tradujo a un salario de 563.000 pesos.