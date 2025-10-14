MADARIAGA: enfermeros del Hospital iniciaron una protesta con trabajo a reglamento y el Sindicato pidió una reunión al municipio para reabrir paritarias

Este mediodía los trabajadores del servicio de enfermería
del Hospital Municipal de Madariaga iniciaron una protesta en donde trabajan a
reglamento ante la falta de respuestas a los reclamos laborales sostenidos en
el tiempo.
Esta modalidad implica el cumplimiento estricto de las
funciones establecidas en el rol profesional y técnico de enfermería, limitando
las tareas a las responsabilidades esenciales:
• Control de signos vitales.
• Administración de
medicación y tratamientos indicados.
• Atención directa en
situaciones de urgencia o riesgo vital.
• Registro y
comunicación de cambios en el estado del paciente.
Durante este período, la atención en guardia se restringirá
exclusivamente a urgencias y emergencias, entendiendo por tales aquellas que
impliquen riesgo de vida o compromiso grave e inmediato de la salud del
paciente.
En el sector de internación, las tareas de higiene y confort
de los pacientes deberán ser realizadas por los familiares, ya que el personal
de enfermería se abocará únicamente a las funciones asistenciales mencionadas:
control de signos vitales, administración de medicación y atención ante eventuales
emergencias.
En el caso de pacientes pediátricos, se aclara que solo
serán atendidas las urgencias verdaderas o cuadros con riesgo vital,
recomendándose que el resto de las consultas sean evaluadas por su pediatra de
cabecera.
El equipo de enfermería, a través de un comunicado especificó
que continuará garantizando la asistencia mínima necesaria para resguardar la
seguridad de los pacientes internados y de quienes ingresen con urgencias
reales.
En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales
aclararon que el pedido de reunión con el municipio se ha reiterado en el
tiempo y que, recientemente, fueron notificados acerca de una reunión que habrá
con las autoridades del Ejecutivo para debatir sobre paritarias el próximo
viernes.
En uno de los mensajes publicados en redes sociales se
sostiene que, desde mayo, en la categoría más alta de 48 horas que existe en el
escalafón el básico se tradujo a un salario de 563.000 pesos.
