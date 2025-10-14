Mar de Cobo se prepara para la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero: cuándo será

ZONALES

La Municipalidad de Mar Chiquita y la comisión organizadora de la Fiesta Provincial del Cordero Costero, confirmaron que del 7 al 9 de noviembre, Mar de Cobo vivirá una nueva edición de la celebración. Con entrada libre y gratuita, la fiesta tendrá lugar en la Plaza Central de la localidad balnearia.

Habrá propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y artesanos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los clásicos corderos al asador, productos regionales y una variada grilla artística que reunirá a artistas locales y zonales.

Esta edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo cuenta con la organización de la Municipalidad de Mar Chiquita, y la fundamental participación de instituciones intermedias y fuerzas vivas de la comunidad.

“Cada fiesta es una expresión de identidad, encuentro y desarrollo local. Desde el municipio acompañamos y fortalecemos estos encuentros, que impulsan la economía regional y fortalecen el sentido de pertenencia”, remarcó el intendente Walter Wischnivetzky.

Asimismo, Wischnivetzky destacó el trabajo conjunto con los comerciantes de la zona, los emprendedores, productores y artesanos para el éxito de la celebración que ya entra en su cuenta regresiva.