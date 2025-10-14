Mar de Cobo se prepara para la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero: cuándo será

La Municipalidad de Mar Chiquita y la comisión organizadora
de la Fiesta Provincial del Cordero Costero, confirmaron que del 7 al 9 de
noviembre, Mar de Cobo vivirá una nueva edición de la celebración. Con entrada
libre y gratuita, la fiesta tendrá lugar en la Plaza Central de la localidad
balnearia.
Habrá propuestas gastronómicas, feria de emprendedores y
artesanos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. Durante
tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de los clásicos corderos al
asador, productos regionales y una variada grilla artística que reunirá a
artistas locales y zonales.
Esta edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero en
Mar de Cobo cuenta con la organización de la Municipalidad de Mar Chiquita, y
la fundamental participación de instituciones intermedias y fuerzas vivas de la
comunidad.
“Cada fiesta es una expresión de identidad, encuentro y
desarrollo local. Desde el municipio acompañamos y fortalecemos estos
encuentros, que impulsan la economía regional y fortalecen el sentido de pertenencia”,
remarcó el intendente Walter Wischnivetzky.
Asimismo, Wischnivetzky destacó el trabajo conjunto con los
comerciantes de la zona, los emprendedores, productores y artesanos para el
éxito de la celebración que ya entra en su cuenta regresiva.
