TRIPLE CRIMEN NARCO: Uno de los fiscales aseguró que hay declaraciones que hablar del robo de 300 kilos de cocaína

El fiscal Adrián Arribas afirmó que Florencia Ibáñez, una de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que las víctimas “robaron 300 kilos de cocaína”.

La sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro amplió su testimonio en la Fiscalía de San Justo y luego fue trasladada por el Servicio Penitenciario bonaerense.

Por su parte, Guillermo Endi, el defensor de ambos acusados consideró que sus clientes “no mataron a las chicas” y remarcó que la sobrina del hombre de nacionalidad boliviana “aclaró los movimientos” de la Volkswagen Fox blanca.

“Fueron a buscar parte de la droga robada”, agregó en declaraciones televisivas.