MADARIAGA: Hurtaron un motor de un semirrígido que estaba guardado en el Aeroclub

MADARIAGA





Desconocidos se llevaron a principios de este mes un motor marca Yamaha que se encontraba en el interior de un bote semirrígido que estaba guardado en el Aeroclub de nuestra ciudad sobre Ruta 74 a la altura del kilómetro 27,5.

Según supo CNM el propietarios fue informado por el sereno del lugar que vio movimientos extraños.

El hurto se produjo la semana pasada en la noche del 2 al 3 de este mes pero fue denunciado recién en las últimas horas.

Creen que se utilizó una camioneta para trasladarlo.