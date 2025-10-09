MADARIAGA: Hurtaron un motor de un semirrígido que estaba guardado en el Aeroclub

Desconocidos se llevaron a principios de este mes un motor
marca Yamaha que se encontraba en el interior de un bote semirrígido que estaba
guardado en el Aeroclub de nuestra ciudad sobre Ruta 74 a la altura del
kilómetro 27,5.
Según supo CNM el propietarios fue informado por el sereno
del lugar que vio movimientos extraños.
El hurto se produjo la semana pasada en la noche del 2 al 3
de este mes pero fue denunciado recién en las últimas horas.
Creen que se utilizó una camioneta para trasladarlo.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
