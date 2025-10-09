MADARIAGA: Casación anuló la absolución y declaró culpables a cuatro policías por el crimen de Damián Sepúlveda

MADARIAGA





El Tribunal de Casación Penal bonaerense emitió un fallo trascendental en la investigación por la muerte de Damián Alejandro Sepúlveda, ocurrida en enero de 2013 dentro de la Comisaría de General Madariaga.





La Sala III del tribunal resolvió revocar las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores y condenar a cuatro efectivos policiales por los delitos de torturas seguidas de homicidio agravado, al considerar probado que la víctima fue golpeada y asesinada mientras estaba bajo custodia.





Los ahora condenados son Alcides Gabriel Montenegro, Mauricio Daniel Díaz, Guillermo Gastón Formentini y Walter Javier Soto, quienes habían sido exonerados en el juicio oral desarrollado en 2022. Además, Soto recibió una segunda condena como autor de omisión imprudente de evitar torturas.





El fallo, firmado por los jueces Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral, ordenó remitir el expediente al Tribunal N° 2 de Dolores para que se fijen las penas correspondientes a los acusados.





Por otra parte, Casación rechazó el recurso presentado por la defensa del excomisario Néstor Rubén Serafini, cuya condena de dos años de prisión condicional e inhabilitación ya había sido confirmada.





Según los fundamentos de la resolución, los magistrados dieron especial valor a la reautopsia realizada por la médica forense Emma Virginia Creimer y a los peritajes de Gendarmería Nacional, que desestimaron por completo la hipótesis de suicidio y determinaron que Sepúlveda fue víctima de torturas fatales dentro de la dependencia policial.





Si bien esta sentencia representa un avance crucial hacia la justicia, aún existe la posibilidad de que las defensas apelen ante instancias superiores, como la Suprema Corte bonaerense o la Corte Suprema de la Nación.





Luego de más de doce años de reclamos de la familia y organismos de derechos humanos, la decisión judicial marca un cambio de rumbo definitivo en la causa y acerca el caso a una condena firme para los responsables del crimen.