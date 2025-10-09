Este sábado se realiza el 8º Concurso de Asadores y la 3º Feria Gastronómica Sabores de Mi Pago

MADARIAGA





Este sábado 10 de octubre se llevará a cabo en Madariaga la 8º edición del Concurso de Asadores y la 3º de Sabores de Mi Pago.

En el Puesto La Invernada 14 instituciones, representadas por distintos asadores, concursarán por el premio mayor al mejor asado.

Además en el lugar el público encontrará muchos puestos de comidas y foodtrucks con otras alternativas.

También participarán artesanos y habrá clases de cocina a cargo de Nicolás Barbeitos, a las 11.15 Hs y otra masterclass con Christian Petersen a las 14.30 Hs.

Lo musical estará a cargo de la banda de José Núñez que actuará a las 15 y Carlos Orozco a las 16.30 Hs.

La entrada al lugar será libre y gratuita pero se cobrará estacionamiento $ 5000 por auto que será a colaboración de la Cooperadora del Hospital Municipal. Quienes hagan uso del estacionamiento participarán por un sorteo de importantes premios de la marca Tromen.