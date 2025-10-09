PINAMAR: Hurtó en una perfumería dos días seguidos y fue detenido por la policía

ZONALES

Un hombre de 37 años fue detenido en Pinamar acusado de hurtos reiterados luego de robar en dos ocasiones consecutivas en la misma perfumería ubicada sobre avenida Shaw al 69.





El hecho ocurrió cuando personal policial acudió al comercio “Collins” tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en curso. En el lugar, la encargada denunció que un sujeto con pantalón negro y campera camuflada había sustraído dos máquinas de cortar pelo, una marca Kemely y otra Duga.





Al revisar las cámaras de seguridad, la víctima constató que el mismo individuo había ingresado el día anterior, llevándose una caja de tintura marca TW y un delineador de cejas marca WHAL.





Tras un rastrillaje por la zona, los efectivos identificaron a un hombre con la misma vestimenta y lo interceptaron. En presencia de testigos, fue requisado y se hallaron entre sus pertenencias los elementos robados, además de un parlante USB marca Flame Light, un cargador portátil y varias prendas de vestir de dudosa procedencia.





Intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5 de Pinamar, a cargo del fiscal Sergio García, quien avaló lo actuado y dispuso la aprehensión de Pintos por el delito de hurto reiterado, además de ordenar las diligencias de rigor y la remisión del sumario a sede judicial.