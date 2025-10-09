DOLORES: Denunció a su ex novio policía por apuntarle con un arma y obligarla a mantener relaciones





Según el testimonio al que accedió CNM, la víctima aseguró haber sido víctima de violencia psicológica, física y sexual de manera reiterada durante la relación.





El acusado, de la misma edad, se encuentra actualmente de baja médica. En la causa, la joven relató que en una ocasión fue obligada a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de arma de fuego.





Tras comunicarle su decisión de terminar la relación, el hombre le envió amenazas por mensaje de texto, lo que agravó la situación denunciada.





La Justicia de Dolores evalúa dictar una restricción de acercamiento y disponer asistencia psicológica para la víctima. Además, se notificó a Asuntos Internos de la fuerza provincial para que determine si corresponde retirar el arma reglamentaria al imputado mientras avanza la investigación.