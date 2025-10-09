Jubilada vivió un calvario al ser asaltada por delincuentes que la quemaron con agua hirviendo

NACIONALES

Un triste hecho preocupó a todos los vecinos, cuando durante la mañana de este jueves, una jubilada platense de 80 años fue víctima esta mañana de un brutal asalto cuando delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada Arana e/ 132 bis y 134, en Villa Elisa, a plena luz del día.

Dentro del domicilio, los delincuentes cortaron el alambrado para ingresar al predio y esperaron que la dueña de casa saliera para sorprenderla. Ya dentro de la casa, la maniataron, torturaron, hasta la quemaron con agua hirviendo y escaparon de la escena con dinero y otros elementos de valor. La señora fue liberada por vecinos que saltaron el cerco al parecer después de escuchar gritos.

Uno de los vecinos de la zona comentó: “La encontraron atada, llena de sangre, era todo un desastre", y estaba "toda desfigurada" producto de los golpes Todavía no se sabe cuánto tiempo estuvieron en el interior de la casa, pero pasaron varios minutos hasta que la víctima fue liberada por los vecinos.

Continúan libres los autores del hecho y comienzan las investigaciones para dar con los cinco implicados del robo y el ataque a la jubilada.