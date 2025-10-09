Jubilada vivió un calvario al ser asaltada por delincuentes que la quemaron con agua hirviendo

Un triste hecho preocupó a todos los vecinos, cuando durante
la mañana de este jueves, una jubilada platense de 80 años fue víctima esta
mañana de un brutal asalto cuando delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada
Arana e/ 132 bis y 134, en Villa Elisa, a plena luz del día.
Dentro del domicilio, los delincuentes cortaron el alambrado
para ingresar al predio y esperaron que la dueña de casa saliera para
sorprenderla. Ya dentro de la casa, la maniataron, torturaron, hasta la
quemaron con agua hirviendo y escaparon de la escena con dinero y otros
elementos de valor. La señora fue liberada por vecinos que saltaron el cerco al
parecer después de escuchar gritos.
Uno de los vecinos de la zona comentó: “La encontraron
atada, llena de sangre, era todo un desastre", y estaba "toda desfigurada"
producto de los golpes Todavía no se sabe cuánto tiempo estuvieron en el
interior de la casa, pero pasaron varios minutos hasta que la víctima fue
liberada por los vecinos.
Continúan libres los autores del hecho y comienzan las
investigaciones para dar con los cinco implicados del robo y el ataque a la
jubilada.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
