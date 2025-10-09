MADARIAGA: COEMA realizará su Asamblea General ordinaria el próximo miércoles 22

MADARIAGA

Desde la Cooperativa de Energía COEMA informaron en las últimas horas acerca de la realización el próximo miércoles 22 de octubre, a las 19:00 horas, de la Asamblea General Ordinaria, en su sede social de Zubiaurre N° 248.

Por eso se convoca a todos los Asociados a asistir para tratar diversos temas anuales.

ORDEN DEL DIA





1°) Designar dos (2) asociados para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta.

2°) Consideración de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Excedentes del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2.025.

3") Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres años, en reemplazo de los Señores Cimos, Inocencio; Rusniek, Gustavo Camilo; y Córdoba Héctor Rogelio.

4°) Elección de cuatro (4) Consejeros Suplentes por un año.

5°) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por un año.

6°) Incremento del aporte a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Juan Madariaga, mediante factura de consumo por Energía Eléctrica de $400,00.- actuales a $960,00.- por Suministro.

7°) Aprobación de la modificación del Estatuto de la Coema Ltda. para adecuar el mismo a lo establecido en el art. 50 de la Ley 20.337, en cuanto establece