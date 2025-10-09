Entró a una web de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: le sacaron más de un millón de pesos

Un hombre de 32 años de la ciudad de La Plata denunció que
vivió una verdadera pesadilla después de visitar una página de servicios
sexuales en internet.
Según declaró ante la Justicia Penal, solo había consultado
precios y detalles, pero nunca concretó un encuentro.
Sin embargo, dos semanas después, empezó a recibir llamadas
intimidatorias que lo pusieron contra las cuerdas.
Cómo fue la extorsión: amenazas, datos personales y miedo
Todo empezó cuando el vecino platense recibió llamados desde
tres números distintos. Las personas que le hablaban del otro lado de la línea
no solo sabían su nombre, sino también datos de su trabajo y el lugar donde
vivía.
En cada comunicación, lo acusaban y le exigían dinero para
no exponerlo públicamente.
“Nos hiciste perder el tiempo. Nuestras chicas no están para
eso. Pagá o te escrachamos”, fue una de las amenazas que recibió, según relató
la víctima. El temor a que su identidad se hiciera pública lo llevó a ceder
ante la presión.
El pago millonario y la investigación judicial
Acorralado por el miedo, el hombre realizó tres
transferencias bancarias que sumaron 1.100.000 pesos. El dinero fue enviado a
una persona identificada por las iniciales A.E.A., aunque la identidad completa
se mantiene en reserva mientras avanza la investigación.
Sin embargo, el calvario no terminó ahí. A pesar de haber
pagado, las llamadas y las exigencias económicas continuaron. Fue entonces
cuando decidió hacer la denuncia para que intervengan las autoridades y frenen
la extorsión.
El caso es investigado por la Dirección Departamental de
Investigaciones (DDI) La Plata. Por estas horas, buscan identificar a los
responsables de la red que funciona detrás de este tipo de maniobras.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes