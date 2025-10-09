MADARIAGA: El municipio aseguró su participación en los Bonaerenses pero insiste con el retraso en el giro de fondos

MADARIAGA

A días de la final provincial de los Torneos Bonaerenses que se desarrollarán la próxima semana en Mar del Plata, entre el 13 y el 18 de octubre, la Municipalidad de Madariaga reiteró su queja por el retraso en el envío de fondos adeudados que servirían para solventar algo del costo que significa el viaje de más de 100 personas.

Tras una reunión de integrantes del Foro de Intendentes Radicales ante el subsecretario de deportes, Cristian Cardozo, se informó que recién en el transcurso de esta semana se estará depositando a los municipios el 50% del adelanto en concepto de apoyo económico destinado para la etapa final.

Recordemos que hasta el momento la Provincia había depositado $1.400.000 para las etapas iniciales y el viernes pasado ingresó un pago de $12.710.000 para las etapas regionales, las cuales habían sido costeadas en su totalidad por los municipios.

A su vez, el saldo restante (para las etapas finales) será abonado durante la segunda quincena de diciembre.

Por otro lado, los intendentes le solicitaron el funcionario provincial un adicional de $18.000 por participante por día, gestión que quedó a confirmar por Cardozo.

Cabe aclarar que del total de los gastos que afrontan los municipios, la Provincia cubre el 70% de los mismos.

Para finalizar, es importante resaltar que desde hace meses el municipio viene gestionando para adelantar el cobro de ese saldo como así también la posibilidad de financiación por parte de los proveedores hoteleros.