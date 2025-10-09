Allanan la casa de José Luis Espert en búsqueda de pruebas

NACIONALES





La Justicia Federal allana esta mañana la casa del diputado José Luis Espert en Beccar, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico.





Anoche, con 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la autorización solicitada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para avanzar con medidas de prueba contra Espert que requerían permiso debido a sus fueros parlamentarios.





El requerimiento judicial se mantiene bajo secreto —los diputados dieron su aprobación sin revelar los detalles del contenido—, aunque trascendió que es de amplio alcance. Incluye allanamientos en la vivienda del legislador, sus oficinas y peritajes sobre sus teléfonos, según confirmaron fuentes con acceso a la causa.





El despacho de Espert en la Cámara de Diputados fue precintado anoche y permaneció así durante la mañana, a la espera de la llegada de la Justicia para recolectar las pruebas dispuestas por el magistrado.





Pasadas las 11, personal de la Dirección de Seguridad de Diputados trabajaba en las oficinas del legislador y despejó el pasillo del anexo B —frente al Palacio— para facilitar el operativo. Alrededor de las 11:30 ingresaron los enviados del juzgado, acompañados por personal legislativo, para ejecutar las medidas ordenadas.