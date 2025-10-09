Intentó asesinar al dueño de una remisería en Pinamar y fue detenido al día siguiente

ZONALES





Un violento episodio sacudió a la ciudad de Pinamar, cuando el dueño de una agencia de remís fue brutalmente atacado por uno de sus choferes con un cuchillo y un palo, en un hecho que quedó caratulado como homicidio en grado de tentativa.





El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la agencia “La Nueva 430”, ubicada sobre la avenida Shaw al 400, cuando Pedro Oscar Urquiza, de 73 años, chofer de uno de los autos que trabajaban en la empresa, irrumpió en el lugar luego de haber mantenido una fuerte discusión telefónica con el propietario, Neri Fernández, de 68 años.





Según consta en la denuncia, Urquiza pateó la puerta de ingreso, extrajo un cuchillo de su cintura y comenzó a agredir físicamente al dueño del local, hiriéndolo en el antebrazo izquierdo y la espalda. La víctima logró escapar y fue rápidamente trasladada al Hospital Municipal de Pinamar, donde recibió curaciones y fue dado de alta tras comprobarse que las heridas no comprometían órganos vitales.





Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga. Sin embargo, tras una serie de tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría 1ª de Pinamar y la Sub DDI Villa Gesell con Base Operativa Pinamar, se logró identificar su domicilio en calle Del Lenguado al 1300.





En la mañana del martes, los efectivos cumplieron una orden de allanamiento y detención dispuesta por el fiscal Sergio García, titular de la UFI Nº 5 de Pinamar. Durante el procedimiento, Urquiza fue detenido y se incautaron un cuchillo tipo carnicero con mango blanco, un palo de madera con manchas hemáticas, la ropa utilizada al momento del ataque y su teléfono celular.





Las actuaciones fueron avaladas por el fiscal García, quien mantiene la imputación por “homicidio en grado de tentativa”. En tanto, la víctima aportó material fílmico de cámaras de seguridad de la agencia y un precario médico, y solicitó una medida cautelar de restricción contra su agresor.





El acusado será indagado en las próximas horas en sede judicial.