Otro choque Ruta 11: A metros del lugar donde murió un bebé de dos años

ZONALES





Una camioneta Renault Captur chocó este miércoles por la noche en la Ruta 11, a la altura del GADA, muy cerca del sitio donde más temprano una mujer sufrió un accidente en el que murió su hijo de dos años.





El siniestro ocurrió cerca de las 19:00, en el kilómetro 502, cuando el conductor perdió el control del vehículo, se cruzó de carril y chocó contra un poste.





Policías, bomberos y personal del Same acudieron al lugar y asistieron a un hombre mayor que quedó atrapado en el habitáculo. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas producto del impacto.





La camioneta quedó completamente destruida y en su interior se encontraron numerosos medicamentos, por lo que se presume que el conductor sería visitador médico.

El tránsito se encuentra parcialmente cortado mientras trabaja Policía Científica en las pericias correspondientes.