Tragedia en la Ruta 1: Una joven murió y un hombre está grave tras un violento accidente

NACIONALES

En la madrugada de este jueves se produjo un fatal accidente de tránsito que se cobró la vida de una mujer de 28 años, mientras que un hombre de 27 años permanece internado en estado crítico al salir eyectado del interior del vehículo.

Según fuentes policiales, el fatal siniestro ocurrió en la zona norte de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. A la altura del kilómetro 8 de la Ruta Provincial N° 1, un vehículo Volkswagen Suran volcó sobre la calzada luego de haber perdido el control del mismo.

Por el violento impacto, la mujer de 28 años, identificada como M.M.A., falleció en el acto al salir despedida del vehículo. En tanto, el hombre de 27 años -de siglas S.M.E, pareja y conductor del coche- también salió eyectado del mismo, sobreviviendo al fuerte impacto.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia por una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (107). Según reportes médicos, el hombre permanece en estado crítico luchando por su vida.

Al lugar de los hechos acudieron efectivos de la Seccional Sexta de la Policía de Chubut, personal de Tránsito Municipal, equipos del Ministerio Público Fiscal y agentes de Criminalística.

Detalles del brutal accidente

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Raúl Jones, señaló que el violento incidente ocurrió en una curva conocida como la de la ex base Guilford, que se destaca por su peligrosidad donde han ocurrido otros accidentes similares.

Vale destacar que el conductor del vehículo dio positivo en un test de alcoholemia con 1,66 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo que no se descarta posible exceso de velocidad bajo los efectos del mismo.

Sin embargo, no se descarta que en el accidente de tránsito haya participado un tercer vehículo, por lo que se revisarán cámaras de seguridad cercanas y así esclarecer el caso.

Por lo pronto, el vehículo fue secuestrado por orden de la fiscalía interviniente y permanece bajo custodia para llevar adelante más análisis periciales.