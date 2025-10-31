Asesinaron a un jubilado y terminó presa la cuidadora: Lo habría matado para desvalijarle la casa

NACIONALES

Un jubilado, de 75 años, apareció asesinado en su vivienda y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a su cuidadora, quien está sindicada de haber matado al hombre para desvalijarle el domicilio. El suceso se registró el miércoles en el sur del conurbano bonaerense y el cadáver del individuo fue hallado desnudo, con el rostro ensangrentado.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Jerónimo Poma.

Según agregaron los informantes, el hallazgo del cuerpo se produjo cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en una finca situada en avenida General Lamadrid al 500, casi en el cruce con Martín Rodríguez.

Trascendió que, al arribar al mencionado inmueble, los efectivos policiales observaron al septuagenario, que yacía desnudo, tendido boca arriba y con sangre en el rostro.

Ya en el lugar, los servidores públicos destinados en la comisaría 2ª del distrito dialogaron con una mujer, de 39 años, quien se desempeñaba como cuidadora del jubilado y que les narró que, al ingresar a la casa, había visto el cadáver del hombre.

Por dicho motivo, los miembros de la seccional analizaron las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia instaladas en dicho vecindario, oportunidad en la que certificaron que la sospechosa había retirado de la vivienda de su patrón distintas bolsas y cajas, en las que presuntamente habría objetos de valor del individuo.

Allanamiento

En base a estos datos que se aportaron al expediente, las autoridades concretaron un allanamiento, de urgencia, en el inmueble habitado por esa mujer, ubicado en calle 461 al 600, cerca de la esquina con la calle 407, en las proximidades de la Autovía Buenos Aires - Mar del Plata (la ruta provincial 2), ocasión en la que consiguieron incautar elementos que se asegura que eran propiedad del jubilado asesinado.

A raíz de estas pruebas, el doctor Leonardo Fernando Sarra, fiscal de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de la jurisdicción, resolvió que se apresara a la sospechosa; en tanto que decidió convocar a los peritos de la delegación local de la Policía Científica para revisar el cadáver de Poma y además con el objetivo de requisar el escenario del crimen.

Preventivamente, la causa penal se mantiene caratulada “Homicidio”.



