MADARIAGA. Incendio de magnitud consume una casa y bomberos salvan la vida de una mujer

MADARIAGA

Un incendio de gran magnitud se desató anoche en una vivienda de Sarmiento entre Tuyú y Fray Justo Santa María de Oro que, por causas que se desconocen, llevó a una propagación en gran parte de la propiedad.

Un total de 6 dotaciones de bomberos fueron enviadas al lugar por el llamado de los vecinos. Al llegar se percataron que la única moradora no había logrado salir del domicilio por lo que se tomó la determinación de romper uno de los accesos y, con equipos autónomos de oxígeno, sacar a la víctima que fue encontrada desmayada por la inhalación de monóxido de carbono.

Una ambulancia la llevó al Hospital Municipal para su mejor atención.





El trabajo se extendió hasta las primeras horas de esta madrugada para controlar las llamas y evitar la propagación a propiedades linderas.

Presumiblemente el fuego se originó en la cocina.