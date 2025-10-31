MADARIAGA. Incendio de magnitud consume una casa y bomberos salvan la vida de una mujer

Un incendio de gran magnitud se desató anoche en una
vivienda de Sarmiento entre Tuyú y Fray Justo Santa María de Oro que, por
causas que se desconocen, llevó a una propagación en gran parte de la propiedad.
Un total de 6 dotaciones de bomberos fueron enviadas al
lugar por el llamado de los vecinos. Al llegar se percataron que la única
moradora no había logrado salir del domicilio por lo que se tomó la
determinación de romper uno de los accesos y, con equipos autónomos de oxígeno,
sacar a la víctima que fue encontrada desmayada por la inhalación de monóxido
de carbono.
Una ambulancia la llevó al Hospital Municipal para su mejor
atención.
El trabajo se extendió hasta las primeras horas de esta
madrugada para controlar las llamas y evitar la propagación a propiedades
linderas.
Presumiblemente el fuego se originó en la cocina.
