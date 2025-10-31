Un preso condenado por abuso salió en libertad y lo detuvieron por otra denuncia de violación

ZONALES

Un hombre de 46 años con antecedentes penales fue detenido en Mar del Plata acusado de abusar sexualmente de una feriante en la Plaza Rocha de esa ciudad balnearia.

El detenido, que había salido de prisión hacía dos meses tras cumplir una condena de 9 años por un ataque similar en 2016 a una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), habría llevado a la víctima a su casa antes de cometer el abuso. El caso fue confirmado por fuentes judiciales y policiales.

El imputado ya había sido condenado en 2018 por abuso sexual agravado contra su pareja, una agente del SPB, en vísperas de Navidad de 2016. La relación, que comenzó dentro del penal de Batán mientras él estaba detenido por encubrimiento, estuvo marcada por violencia física, psicológica y adicciones.

El Tribunal Oral N°4, integrado por los jueces Alfredo De Leonardis, Gustavo Fissore y Juan Galarreta, aplicó una pena de 9 años al hombre, que sostuvo hasta el final que las relaciones habían sido consentidas. Sin embargo, las pruebas demostraron la existencia de un patrón de sometimiento y agresión, lo que permitió que la condena incluyera el agravante por violencia de género.

Durante el juicio, la víctima relató episodios de extrema violencia, incluyendo golpes, disparos con arma de fuego y agresiones sexuales. Explicó que soportó la situación por miedo a represalias y para proteger a sus hijos.

Nuevo ataque y detención

Hace dos meses, tras cumplir su condena en la cárcel de Batán bajo libertad asistida, el hombre habría vuelto a cometer un abuso. Según la investigación, contactó a una feriante de la Plaza Rocha, la invitó a su casa y allí la violó, repitiendo un patrón de conducta violento.

La detención se realizó rápidamente gracias a la intervención policial y a la denuncia de la víctima. Las autoridades judiciales confirmaron que se trata del mismo expreso, quien ya suma dos antecedentes graves por abuso sexual, uno de ellos con agravante por violencia de género y uso de arma.