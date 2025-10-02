Thiago Medina: tras despertar del coma, el síntoma neurológico que preocupa a su familia

La noticia que todos esperaban llegó: Thiago Medina
despertó. Después de más de dos semanas en coma, el ex "Gran Hermano"
dio sus primeros signos de conciencia, generando una gran felicidad en su
familia y seguidores. El joven de 22 años lucha por su vida desde el 12 de
septiembre, cuando sufrió un grave accidente en moto que lo dejó internado en
la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno. Sin embargo, la alegría
inicial por su despertar se mezcla con nuevas preocupaciones. Tras conocerse
qué le dijo a Daniela Celis al despertar y que empezará un nuevo tratamiento,
surgieron datos alarmantes sobre su estado neurológico actual.
Thiago Medina enfrenta un momento crítico en su salud.
Aunque despertó del coma y eso encendió una chispa de esperanza, su entorno
vive con angustia las complicaciones que aparecieron. El joven presenta
episodios de confusión y desorientación, lo que mantiene en vilo a sus
allegados y al equipo médico. Su hermana Camila Deniz, reveló la crudeza de la
situación: “delira y no reconoce a las personas que tiene cerca”, un dato que
obligó a los profesionales a reforzar los cuidados de manera inmediata.
Los médicos que lo tratan explicaron que este tipo de
cuadros son frecuentes en pacientes que superan un coma prolongado. “Su cerebro
intenta reorganizarse, y eso puede generar episodios de desorientación y
comportamientos fuera de lo común”, detalló uno de los especialistas. Mientras
su cerebro libra esta batalla interna, Thiago también se prepara para un nuevo
procedimiento. Según informaron sus allegados, el jueves el joven debía
someterse a una toilette de la herida de la cirugía de tórax, un tratamiento
esencial para prevenir infecciones y promover la cicatrización.
