Thiago Medina: tras despertar del coma, el síntoma neurológico que preocupa a su familia

NACIONALES

La noticia que todos esperaban llegó: Thiago Medina despertó. Después de más de dos semanas en coma, el ex "Gran Hermano" dio sus primeros signos de conciencia, generando una gran felicidad en su familia y seguidores. El joven de 22 años lucha por su vida desde el 12 de septiembre, cuando sufrió un grave accidente en moto que lo dejó internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno. Sin embargo, la alegría inicial por su despertar se mezcla con nuevas preocupaciones. Tras conocerse qué le dijo a Daniela Celis al despertar y que empezará un nuevo tratamiento, surgieron datos alarmantes sobre su estado neurológico actual.

Thiago Medina enfrenta un momento crítico en su salud. Aunque despertó del coma y eso encendió una chispa de esperanza, su entorno vive con angustia las complicaciones que aparecieron. El joven presenta episodios de confusión y desorientación, lo que mantiene en vilo a sus allegados y al equipo médico. Su hermana Camila Deniz, reveló la crudeza de la situación: “delira y no reconoce a las personas que tiene cerca”, un dato que obligó a los profesionales a reforzar los cuidados de manera inmediata.

Los médicos que lo tratan explicaron que este tipo de cuadros son frecuentes en pacientes que superan un coma prolongado. “Su cerebro intenta reorganizarse, y eso puede generar episodios de desorientación y comportamientos fuera de lo común”, detalló uno de los especialistas. Mientras su cerebro libra esta batalla interna, Thiago también se prepara para un nuevo procedimiento. Según informaron sus allegados, el jueves el joven debía someterse a una toilette de la herida de la cirugía de tórax, un tratamiento esencial para prevenir infecciones y promover la cicatrización.