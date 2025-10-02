Cuenta DNI eleva el límite diario para enviar dinero: cuál es el nuevo tope

Cuenta DNI aumentó a más del doble el monto máximo diario
para realizar transferencias desde la app. Ahora se puede transferir hasta el
equivalente a cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), que a valores de
septiembre representan más de 1,6 millones de pesos. Actualmente, el SMVM está
en $322.200.
La medida ya está vigente y representa un aumento
considerable respecto al límite anterior, que estaba fijado en dos SMVM, es
decir, $644.400.
La decisión busca mejorar la experiencia de las personas
usuarias, brindando mayor comodidad y flexibilidad para realizar operaciones de
envío de dinero, especialmente en un contexto de creciente digitalización de
las finanzas personales. Con este nuevo tope, se amplían las posibilidades para
quienes utilizan la app como principal canal de pagos y transferencias.
Además, el mes pasado Banco Provincia incrementó el límite
para generar órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios. Se trata de
una funcionalidad que permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red
Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de
débito.
Por otro lado, el pago de impuestos, servicios y tarjetas se
mantiene en un monto equivalente a cuatro veces el límite de extracción en
cajeros, lo que brinda un margen más amplio para abonar facturas y consumos.
Cuenta DNI es una de las billeteras digitales más utilizadas
en la provincia de Buenos Aires, con más de 10 millones de personas usuarias. La
mejora en los límites de transferencia se suma a otras funcionalidades, como la
de Invertir, que permite realizar plazos fijos, que buscan consolidar su rol
como plataforma integral de servicios financieros.
