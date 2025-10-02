Megaoperativo antidrogas en la Costa Atlántica: desarticulan una organización que operaba bajo las órdenes de un preso de Dolores

Un amplio despliegue policial tuvo lugar en las últimas horas en distintas ciudades de la región, en el marco de una investigación por narcotráfico que derivó en seis allanamientos simultáneos y la requisa de una celda en la Unidad Penal Nº 6 de Dolores, donde se encontraba el presunto jefe de la banda.





Los procedimientos fueron llevados adelante por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores en Ostende, Pinamar, Dolores y Lomas de Zamora, con el apoyo de fuerzas de seguridad locales. Como resultado, fue aprehendida una mujer en Ostende, mientras que otras dos personas quedaron notificadas en la causa junto al supuesto cabecilla, quien continúa detenido por otro expediente.





Durante los allanamientos se incautaron sustancias prohibidas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión, elementos que serán peritados para profundizar la investigación.





El inicio de la causa





La pesquisa se había iniciado hace cuatro meses a partir de una instrucción de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Pinamar, a cargo de la Dra. Carina Galante, dependiente de la UFI Nº 3 de Dolores. En una primera etapa, se identificó a un grupo de mujeres que se dedicaba a la venta de drogas en Mar de Ajó, entre ellas una ciudadana paraguaya señalada como pieza clave en la distribución hacia distintas localidades de la Costa Atlántica y también hacia Dolores.





En septiembre, un allanamiento en un hotel de Mar de Ajó permitió su detención y el secuestro de estupefacientes, dinero y documentación. A partir de la apertura y análisis de sus teléfonos, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento interno de la organización. Así se comprobó que el verdadero conductor de la red era un preso alojado en la cárcel de Dolores, que mantenía el control y las comunicaciones a través de aplicaciones encriptadas.





Los últimos pasos





El trabajo de inteligencia también permitió detectar que parte del abastecimiento de la organización se realizaba desde un domicilio en Lomas de Zamora. Con esas pruebas, la fiscal Galante solicitó al Juzgado de Garantías Nº 4 de Mar del Tuyú la autorización para realizar los seis allanamientos simultáneos y la requisa de la celda del líder en la Unidad Penal.





El operativo contó con la participación de agentes de Drogas Ilícitas Dolores, efectivos de la Jefatura Departamental La Costa y el acompañamiento de las Secretarías de Seguridad de los municipios de La Costa, Dolores, Pinamar y Villa Gesell.





De esta manera, se logró desarticular una compleja red criminal que mantenía vínculos en distintos puntos de la provincia y que operaba incluso desde el interior de un penal, lo que refuerza la hipótesis de una organización estructurada con varios eslabones de responsabilidad.