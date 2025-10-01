Se desvaneció al volante y terminó dentro de un pozo blanco

ZONALES

Un llamativo accidente ocurrió en la noche del martes en Villa Gesell, cuando un vecino que circulaba por la zona de boulevard y paseo 105 perdió el control de su vehículo tras sufrir una descompensación de salud.





El episodio se produjo alrededor de las 22.30 horas. Testigos señalaron que el conductor, un hombre de 59 años que manejaba un Chevrolet Corsa, comenzó a mostrar signos de malestar antes de que el auto hiciera un brusco movimiento inesperado.





De manera repentina, el rodado inició una marcha atrás descontrolada, subió a la plazoleta que divide las dos manos del boulevard y terminó precipitándose dentro de un pozo blanco ubicado casi en la esquina de la arteria.





Las personas que se encontraban en las inmediaciones quedaron atónitas por la escena y de inmediato dieron aviso a las autoridades. En cuestión de minutos, se hicieron presentes efectivos de la Secretaría de Seguridad, Bomberos Voluntarios, personal del Hospital Municipal y agentes de la Comisaría Primera.





El hombre fue rescatado rápidamente del interior del automóvil y trasladado en ambulancia al nosocomio local. Allí, los facultativos confirmaron que estaba fuera de peligro. Según el parte médico, el episodio se originó a raíz de una descompensación vinculada a la falta de ingesta de un medicamento que el conductor debía tomar de manera habitual.





Mientras tanto, los trabajos para extraer el vehículo del pozo se extendieron hasta pasada la medianoche, generando curiosidad y la presencia de vecinos que se acercaron a observar las maniobras de los equipos de rescate.