Cuenta DNI para octubre: un cambio clave en el descuento en carnicerías

NACIONALES

Este miércoles Cuenta DNI informó cuáles serán los beneficios y descuentos que van a poder aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires durante octubre de 2025.

Entre los numerosos descuentos confirmados en los diferentes días de la semana y en una gran variedad de los rubros de comercios adheridos, se conocieron importantes novedades para los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia.

El día del descuento en carnicerías, granjas y pescaderías que se pudo aprovechar nuevamente durante el mes durante septiembre, esta vez será un solo fin de semana, el sábado 11 de octubre. Se trata de un 35% de descuento, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.120 en consumos.

Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.

Para este mes se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre.

Todos los descuentos de octubre de Cuenta DNI

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.