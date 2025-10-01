Macri le pidió a Milei cambios profundos en el gabinete y volvió a alertar por la gestión

NACIONALES

Javier Milei y Mauricio Macri volvieron a verse las caras este fin de semana en Olivos después de doce meses. El Presidente y el líder del PRO conversaron durante dos horas y media en Olivos el domingo al mediodía. Fue un encuentro crudo; sin la presencia de Santiago Caputo ni de Karina Milei, que se había entrevistado con Macri antes del cierre de alianzas. El jefe de Gabinete Guillermo Francos participó de la reunión. “Quedaron en volver a hablar, pero sin (estipular una) fecha”, precisaron fuentes al tanto del encuentro.

Macri, que valoró la presencia del ministro coordinador, sugirió durante el encuentro la necesidad de avanzar en cambios profundos en el gabinete. Imagina que sucederán después de las elecciones legislativas.

En una entrevista con A24, Milei abrió la puerta a una posible reestructuración. “A la luz de esa situación y los cambios que tengo que hacer por motivos forzados (las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri), a mí me lleva a tener que recalibrar el Gabinete para que mantenga equilibrio, o sea, lo que tiene este Gabinete es que es un Gabinete muy compacto y que trabaja muy bien juntos”, sostuvo el Presidente.

No es la imagen que tiene Macri ni la que transmitió en la reunión. El ex presidente no puede entender que en 20 meses, la administración libertaria no haya avanzado en ninguna licitación y mucho menos en siquiera una privatización o cierre de empresa. “Tenía el mandato y a la sociedad de su lado”, tradujo un integrante de la mesa chica de Macri, que también apuntó que las reformas de Federico Sturzenegger se frenan en la Justicia o en otros ministerios.

En la intimidad, no hay reconocimientos del macrismo a áreas que no pertenezcan al equipo económico del ministro Luis Caputo y del titular del Banco Central, Santiago Bausili. Aunque no elogian a Patricia Bullrich (que fue primero su ministra de Seguridad) tampoco la cuestionan, pero señalan la falta de gestión en Transporte, Producción y Obras, áreas que en rigor dependen de Economía.

Sinergia y acuerdos





En la mesa chica del ex presidente no descartan que pueda plasmarse una sinergia si se plantea una hoja de ruta. “Si el acercamiento es porque estamos en campaña, no creo que dé para más. Mauricio sabe que lo fueron a buscar en la mala”, sostiene un dirigente que reporta a Macri y habló con él en las últimas horas.

El ex presidente ve con buenos ojos que Milei reconstruya el sistema de acuerdos que le permitió avanzar con leyes clave en el Congreso, aunque en su equipo no ven por ahora consensos para avanzar con las reformas que empuja el Gobierno en el Consejo de Mayo: reforma fiscal y laboral. “Están atajando todo el tiempo y a tiro del juicio político y de que les tiren abajo los vetos, los DNU”, razona un delegado de Macri.

El ex presidente también cuestiona en privado el rumbo institucional: la elección de los jueces de la Corte, los juzgados vacantes, las críticas al Congreso, gobernadores y a los periodistas. “¿Viste que no insulto más?”, sorprendió Milei a su antecesor en Olivos.

Macri suele decirle a los propios que no le molesta que los libertarios lo agravien, pero quienes lo rodean destacan que no es tan así. “Dijeron que quería cajas como la Hidrovía y eso no fue gratuito”, sostienen los amarillos. En la campaña porteña Milei, llegó a hablar de “amarillos fracasados”. El ex presidente no cambió de opinión y no tiene pensado realizar apariciones en la campaña del frente entre el oficialismo y el PRO, que lleva en sus listas a su mano derecha Fernando de Andreis.

La preocupación de Macri por la sostenibilidad del Gobierno es anterior a la derrota en la Provincia. “No va cascotear; no quiere que se repita un 2001”, señalan, aunque el ejemplo ilustra la gravedad de la crisis.

Otras de las críticas que los laderos del ex mandatario replican es que el nivel de interna que administra Milei en el gabinete obtura la gestión. Macri había sugerido a Milei que incorporara a principios de la gestión a cerca de 40 funcionarios de segunda línea con experiencia en su gobierno.

Por eso, varios se ilusionaron con la presencia del jefe de Gabinete, que suma gestos de empoderamiento (que deben terminar de comprobarse) para taponar la interna en el astillado triángulo de hierro al que Macri solía referirse como “el ancla de plomo”. “Si Francos no tiene poder para recortarles el poder a los demás, va a estar complicado”, razonó un estrecho colaborar del jefe del PRO.

Al ex mandatario le gustó que -a diferencias de las reuniones previas- hubiera un testigo de la conversación. “Es una relación que es necesario reconstruir”, insisten los macristas.

Macri deja correr las versiones de que habilitará un bloque puro a partir de diciembre y no bloquea el armado de los gobernadores, en Provincias Unidas, pero tampoco rompe. En el medio están las elecciones.

Reunión en Olivos





Antes del mediodía, el ex presidente confirmó el adelanto de Carlos Pagni en LN+ y celebró que se hubiera concretado el encuentro. “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió en X.

Un rato antes, Milei en A24 había sido ambiguo (o reservado) y sugerido que el ex presidente solo había participado de un encuentro con Francos (en los festejos de Arabia Saudita, el viernes). “Estamos trabajando en recomponer el diálogo. La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, es más, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete”, contestó el Presidente.

El jefe de Estado puso el diálogo con Macri en la misma línea que el que busca recuperar con los gobernadores. Tal como reconoció Luis Caputo, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent le pidió que recompusiera el diálogo con los gobernadores.

Caída la tarde del lunes en la Rosada, cuando trascendieron versiones de un acercamiento entre Macri y Milei, había funcionarios con acceso permanente al despacho del Presidente que desconocían la existencia de la reunión. Varios de ellos integran la denominada mesa política del Gobierno, que Milei inauguró tras la paliza que sufrió en la Provincia y se sintiera obligado a recomponer el vinculo con Macri.