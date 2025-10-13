Revés para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la cara de Espert

La Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó este lunes el pedido del Gobierno y de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, de modo que no figure la imagen de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura semanas atrás.
La decisión representa un nuevo revés para el oficialismo,
que había insistido con modificar el diseño pese a las advertencias sobre los
plazos y los riesgos operativos del proceso electoral. “En esta etapa resulta
imposible la reimpresión”, aseguraron desde la CNE.
El fallo del máximo tribunal electoral del país confirma la
postura adoptada días atrás por la Junta Electoral bonaerense, que ya había
desestimado el planteo de La Libertad Avanza.
El rechazo se fundamentó en que una reimpresión de casi 14
millones de boletas, a menos de dos semanas de los comicios, “se tornó de
cumplimiento imposible y no concurren circunstancias de excepción que
justifiquen apartarse de la regla”.
El expediente llegó a la Cámara tras la apelación presentada
por los apoderados de La Libertad Avanza —Alejandro Ángel Carrancio, Juan
Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño—, quienes habían cuestionado la
decisión del juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos
Padilla. En su presentación, la fuerza oficialista argumentó que el fallo de
primera instancia había incurrido en una “imposibilidad material y temporal
autoinducida” y sostuvo que el cambio era necesario para “garantizar la pureza
del sufragio y la transparencia electoral”.
Sin embargo, el fiscal federal Ramiro González se pronunció
el domingo en contra de la reimpresión. En su dictamen, advirtió que “hacer
lugar al pedido resulta fácticamente imposible y pone en riesgo la elección en
sí misma”. Según el fiscal, “no existe margen temporal suficiente para imprimir
y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la
elección”.
González también señaló que el 11 de octubre era la fecha
límite para enviar el archivo a las imprentas y comenzar los procesos de
producción y distribución. Al confirmarse recién el fin de semana la
composición definitiva de la lista —con Diego Santilli como primer candidato en
reemplazo de Espert—, la Junta Electoral no contaba con la fotografía que debía
sustituir al economista, lo que hacía “inoficioso e ineficaz” cualquier intento
de reimpresión.
En su fallo, la Cámara Nacional Electoral —integrada por
Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas— coincidió con ese
diagnóstico.
“El plazo para que fuera materialmente posible disponer la
reimpresión solicitada ya se encontraba vencido (el pasado viernes 10 de
octubre) cuando la presente causa fue elevada a esta Cámara (el sábado 11/10)
y, más aún cuando quedó en condiciones de ser tratada, el domingo 12 de este
mes. Ello, prescindiendo incluso de computar los tiempos -también
indispensables- para la aprobación del nuevo modelo de boleta; el control de
los talonarios impresos; el armado del material y los demás actos procesales,
logísticos y operativos necesarios para asegurar el normal desarrollo del acto
electoral del próximo 26 de octubre”, argumentó la CNE.
La decisión se conoce luego de que la misma Cámara
resolviera horas atrás otro aspecto central del caso: la confirmación de Diego
Santilli como cabeza de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza
por la provincia de Buenos Aires, en lugar de la actriz Karen Reichardt, quien
había quedado en ese puesto tras la renuncia de Espert.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Lisandro
Catalán, había calculado que una eventual reimpresión de las boletas demandaría
más de 12.000 millones de pesos y al menos cinco días por lote de 3,3 millones
de ejemplares, además de los diez días que requiere el Correo Argentino para
distribuirlas. En contraste, el plan alternativo impulsado por el Ejecutivo
consistía en reimprimir afiches con la nueva nómina, a un costo estimado de 10
millones de pesos.
De esta forma, las elecciones legislativas del 26 de octubre
se realizarán con las boletas que incluyen la imagen de Espert, aunque el
primer candidato finalmente será Santilli.
Con el fallo, la Cámara Nacional Electoral cerró
definitivamente la discusión sobre la reimpresión y dejó sin efecto la última
vía judicial que el oficialismo mantenía abierta en la provincia de Buenos
Aires.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes