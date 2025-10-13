MADARIAGA: Allanamiento, una mujer demorada y recupero de un tanque sustraído la semana pasada

Una mujer fue demorada luego de que personal policial hallara en su vivienda elementos denunciados como hurtados de una obra en construcción.
El hecho había sido denunciado el 8 de octubre por el director de una obra de reconstrucción en donde funcionó la farmacia EcoFarma en calle Libertad y Avenida Martínez Guerrero.
De allí se habían llevado un tanque de agua marca Rotoplast de 1100 litros, una reja metálica de 2 por 1,5 metros y seis tirantes de madera de 3x3” de tres metros de largo.
La zona presenta cámaras de seguridad por ser uno de los accesos al casco céntrico, fueron revisadas y lograron dar con una secuencia en donde una pareja circula con un carro y se ve el tanque.
El allanamiento se desarrolló durante el domingo en una vivienda ubicada en calle 2 bis entre 3 bis y 5.
Durante la requisa, se logró el secuestro de una reja color negra, diez tirantes de madera, un tanque de agua y un carro de dos ruedas utilizado para el traslado de los elementos sustraídos.
Ante el resultado positivo del allanamiento, la fiscalía en turno dispuso la aprehensión de la mujer y el secuestro de los materiales hallados en el patio de la propiedad.
