El Gobierno bonaerense impulsa la Cuenta DNI con una tasa del 48% para plazos fijos

NACIONALES

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reforzó la estrategia de inclusión financiera con una nueva apuesta: la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, comenzó a ofrecer una tasa de plazo fijo del 48% anual, una de las más altas del mercado.

La medida no solo busca competir con la banca privada, sino que también abre una puerta para que millones de usuarios puedan generar un ingreso extra mensual.



Pero, ¿cuánto dinero se necesita inmovilizar para obtener una ganancia significativa? A continuación, te mostramos ejemplos concretos para que puedas calcular el rendimiento de tus ahorros.



Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%, el rendimiento mensual de un plazo fijo a 30 días es del 4%. Con este dato, podemos calcular cuánto capital inicial se necesita para alcanzar diferentes objetivos de ganancia.



Simulador de Inversión: ¿Cuánto invertir para ganar…?





Para ganar $500.000 extra por mes: Necesitás invertir un capital inicial de $12.500.000. Con el 4% de interés mensual, la ganancia bruta será de $500.000.





Para ganar $1.000.000 extra por mes: En este caso, la inversión inicial requerida asciende a $25.000.000.





Para ganar el equivalente a un Salario Mínimo: El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de octubre de 2025 es de $322.000. Para obtener esa cifra cada 30 días, es necesario constituir un plazo fijo de $8.050.000.

Para ganar el equivalente a una Jubilación Mínima: La jubilación mínima de octubre de 2025, incluyendo el bono, alcanza los $396.304,88. Para generar esa ganancia, la inversión necesaria es de $9.907.622.



Un éxito de inclusión financiera





Desde que se lanzó la función de inversión en agosto, la billetera digital bonaerense ha demostrado ser un verdadero éxito: ya se concretaron más de 318 mil plazos fijos por un total de 641 mil millones de pesos.





El dato más revelador es que uno de cada cuatro plazos fijos del Banco Provincia ya se realizan a través de la app. Además, la medida está atrayendo a nuevos ahorristas: un 70% de quienes constituyeron un depósito no tenían un plazo fijo vigente, y más de la mitad de los inversores no cobran sus haberes en el banco, lo que demuestra el alcance de la herramienta en comerciantes, profesionales y usuarios no bancarizados.



