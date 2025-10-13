Milei: “Los que apostaron al dólar están teniendo una sangría y pérdidas enormes”

NACIONALES

Mientras el dólar oficial cae $80 y se muestra a $ 1370 en las pizarras de la city porteña en el inicio de la semana —en línea con el rescate financiero que Estados Unidos implementó el jueves pasado y que inundó de dólares los mercados—, el presidente Javier Milei, en una extensa entrevista telefónica, ratificó la continuidad de su programa económico, advirtió que a quienes apostaron en contra de la Argentina les está yendo muy mal y aseguró que el país está en condiciones de recibir una entrada masiva de divisas. Además, pronosticó una fuerte mejora en los ingresos de la población.

En diálogo con Luis Majul, el Presidente afirmó que “estamos preparados para el peor de los escenarios, y a usted le consta”. Sin embargo, destacó que “lo que está claro ahora, es que a todos los que apostaron en contra de la Argentina les está yendo muy mal. Si no, mire cómo les fue a quienes apostaron al dólar futuro. Y ni hablar de los que apostaron al dólar: están sufriendo una sangría y pérdidas enormes”.

El mandatario añadió que “por eso hay muchos que están muy furiosos, y tratan de menospreciar los logros que estamos obteniendo en materia de política internacional, política económica y en lo que respecta a las inversiones”.

Además, Milei volvió a defender la política de ajuste y de reducción del gasto público, asegurando que el equilibrio de las cuentas del Estado es una condición innegociable. En diálogo con el Observador radio, aprovechó para remarcar que sobre su plan de gobierno "no se va a mover un ápice" porque "la dirección es la correcta”. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, subrayó.

Además, insistió en que el país experimentará un salto histórico en materia de inversiones, productividad y salarios si se mantienen las reformas estructurales que impulsa su Gobierno. “Que más bien se resuelva la recomposición del Congreso y avancemos en las reformas estructurales, va a haber un aumento —fenomenal— de los ingresos de los argentinos. Argentina va a empezar a crecer a tasas del siete, ocho por ciento”, afirmó el jefe de Estado.

Milei proyectó un horizonte de expansión sostenida y trazó un paralelismo con las principales economías del mundo: “Yo le digo: en 7 o 10 años nos parecemos a España; en 15 nos podemos parecer a Alemania; en 25 o 30 años a Estados Unidos.”

Para el Presidente, el país ya comenzó a recibir señales positivas de inversión. “Fíjese, US$ 30.000 millones de inversión entre YPF y ENI, la inversión más grande de la historia argentina. Cuando usted acumula capital, aumenta la productividad y aumentan los salarios”, sostuvo.

Milei enumeró además las oportunidades en sectores como la minería, el litio, el oro, las tierras raras, el uranio, la energía nuclear, el petróleo, el gas y el agro, que —según dijo— impulsarán una “avalancha de dólares”.

“Nos van a salir los dólares por las orejas y la contracara de eso es que, cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios. El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente”, aseguró.

“Estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante. Por eso pedimos no aflojar, estamos a mitad de camino; estamos en el punto bisagra. Hay que seguir hacia adelante y nos espera un futuro maravilloso”, sostuvo.