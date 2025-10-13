Hallaron un cadáver cerca de Concordia: investigan si es de Palacio, el chofer que trasladó al femicida Laurta

El hallazgo se produjo en el marco de los operativos de búsqueda que se desplegaban en esta zona de Entre Ríos, a partir de los datos aportados por las imágenes de cámaras de seguridad y por las últimas señales del celular de Palacio captadas por las antenas de telefonía celular.
El cuerpo fue localizado por policías que realizaban uno de los rastrillajes, a la vera del camino que conecta General Campos con Estación Yeruá.
Las autoridades policiales, de Fiscalía y un médico forense
se encuentran trabajando en el lugar, así como personal de la Policía
Científica, para constatar en el lugar si se trata del hombre buscado desde el
fin de semana, así como tener indicios sobre la posible causa de la muerte.
Cabe recordar que la Policía entrerriana había encontrado la
billetera y documentación que pertenecería a Palacio, en la habitación donde
Laurta se alojaba con su hijo que había raptado tras asesinar a su expareja y
exsuegra en Córdoba. Asimismo, secuestraron un revólvrer calibre 380.
En septiembre Laurta había
programado el viaje en transfer (viaje particular ejecutivo) con Palacio, con
quien antes había realizado otros viajes. Quedaron en encontrarse en la
Terminal de Ómnibus de Concordia el martes a la noche. Palacio estaba viviendo
en Buenos Aires y trabajando como chofer privado en su auto Toyota Corolla
modelo 2025. Tiene familiares en la provincia mediterránea, en Capital Federal
y también en Concordia.
Creen que Laurta entró al país en forma ilegal, alguien lo
cruzó, probablemente por el río. Se alojó en un hotel de Concordia, donde
aportó un nombre y un DNI que corresponde a una mujer. El martes fue a la
Terminal y esperó el auto de Palacio. A las 20 llegó el Corolla y se subió con
un par de valijas.
Mientras tanto, Palacio se comunicaba por mensajes con su
hermana, le decía que le había salido ese viaje por el cual le pagarían un
millón y medio de pesos. Cuando el hombre llegó a la localidad enterriana, se
cortó todo tipo de comunicación y la hermana se preocupó: primero hizo la
denuncia en la Policía de Córdoba y luego viajó a Concordia para radicar el
pedido de paradero. Comenzaba una investigación aquí que luego se cruzaría con
la masacre femicida ocurrida poco después en Córdoba.
Según lo que se observó en las cámaras de seguridad, el auto
Corolla salió de Concordia, conducido por Palacio, por la ruta 14 y luego tomó
la 22, que se dirige hacia Federal. A partir de allí su recorrido es por demás
extraño: llegó hasta poco antes de Federal, regresó y tomó por caminos
vecinales que lo llevaron hacia General Campos y luego a San Salvador. También
pasó por Villaguay hasta que finalmente decidió seguir viaje hacia el oeste:
cruzó a la provincia de Santa Fe a través del enlace vial Victoria-Rosario.
En las cámaras de seguridad de los puestos camineros no se
alcanza a observar quién conducía el auto en las diferentes rutas, ni tampoco
si iba otra persona en el vehículo. Se está trabajando en Rosario y en Córdoba
para aclarar esta situación.
El auto apareció el sábado a la mañana incendiado en la zona de Argüello, en la ciudad de Córdoba.
El mismo día en aquella capital se perpetró el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, y el secuestro de Pedro, hijo de la mujer y del femicida, en el barrio Villa Rivera Indarte.
